Continúa sin haber denuncias de presuntos secuestros a jovencitas de la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No hay hasta este momento ninguna denuncia formal por presuntos secuestros o levantones a jovencitas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aseguró el Fiscal Jesús Figueroa Ortega.

“Nosotros no recibimos reportes, recibimos denuncias y en este sentido no hemos recibido ninguna denuncia formal de intentos de secuestro o levantones o de algo parecido a eso”.

Inclusive, negó que las Autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hayan formalizado por su parte alguna denuncia, aún y con que estas se refirieran a algunos casos sospechosos en días pasados.

Se han sostenido platicas con el rector Francisco Javier Avelar y con la Federación de Estudiantes quienes se están coordinando con la policía estatal para que exista más vigilancia alrededor del campus central.

Entrevistado al concluir la firma de convenio entre la Fiscalía y el Servicio Nacional del Empleo, dejó en claro que no hay ningún indicio de que esté operando localmente alguna banda dedicada al secuestro o a los levantones, donde solo se tiene lo manejado en redes sociales de que se habla de una camioneta blanca, sin mayores características de de varios individuos a bordo de estas unidades.