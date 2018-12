Continúa sin haber acercamientos formales con Aldo Ruíz del GobAgs

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A unas horas de asumir la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, los acercamientos del Gobierno de Aguascalientes, en particular del jefe del Ejecutivo y del Secretario Generan de Gobierno, Enrique Morán Faz han sido de manera directa con los que habrán de ser nombrados como secretarios, más no así con el coordinar en la entidad Aldo Ruíz de una manera formal.

La Sub Secretaria de Gobierno Claudia Ortega, relató que será a partir del día primero de diciembre en que comiencen a sentarse autoridades federales y estatales para poder armar una agenda de trabajo conjunta o conocer de la definición de las estrategias que ellos traen y buscar empatar algunas acciones que así se consideren.

Adelanta que de acuerdo a la información que se ha obtenido de las próximas autoridades federales no se prevé que con el cambio de gobierno algunos de los programas tengan baches que pudieran poner en riesgo su operación.

Estarán a la espera de que en su momento ya de forma directa el Coordinador en la Entidad explique cómo trabajarán las que van a dejar de ser delegaciones, pues hasta el momento no hay información certera de las operaciones y los planes para las mismas.

Comentó que el Gobierno de Aguascalientes está en total disposición de trabajar, donde de entrada en el periodo de arranque se les ha dicho que se trabajará de una manera normal sin ningún tipo de sobresaltos, como en el caso de la seguridad donde se ha hablado de una guardia nacional, aunque para que eso se de implicaría modificaciones en las cámaras de representantes lo que llevaría tiempo.