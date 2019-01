Continúa desabasto de gasolina en al menos seis estados; AMLO lo atribuye a la nueva forma de distribución

Animal Político

Ciudad de México.-Al menos seis estados del país reportan desabasto de gasolina en los últimos días, situación que según el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se debe a la nueva estrategia de distribución de Pemex.

En el estado de Guanajuato, cientos de automovilistas se han visto afectados por el desabasto la ausencia de combustible principalmente en las ciudades de León, Celaya y algunos municipios de la zona norte del estado.

De acuerdo con el medio Zona Franca, el desabasto de combustible, que inició desde los últimos días de diciembre, ha causado desconcierto entre los automovilistas pues esperan durante horas formado en las pocas gasolineras que cuentan con combustible, para cargar 10 o 15 litros, pues es lo único que se despacha a cada vehículo.

Por su parte los trabajadores de la gasolinera argumentan que el desabasto se debe a retardos en la repartición del combustible a nivel nacional.

El desabasto en Guanajuato es principalmente de la gasolina Magna, aunque este sábado también comienza a escasear la Premium.

Otro de los estados que reportan falta de combustible es Puebla, entre los municipios más afectados están Tecamachalco y Tepeaca.

La organización Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), asegura que varias gasolineras no han sido surtidas desde hace al menos tres días, hecho que ellos atribuyen a que las pipas prefieren evitar ciertas rutas ante el robo constante de combustible.

Puebla es uno de los estados más afectados por el robo de combustible, conocido también como huachicoleo.

Este viernes, la GUEPT envió un escrito a la Secretaría de Energía para atender el problema, pero hasta el momento la dependencia no ha emitido postura alguna.

En Michoacán la carencia de gasolina comenzó desde el pasado 26 de diciembre en la ciudad de Morelia y aunque se anunció que el servicio se regularizaría este miércoles, otros municipios reportan desabasto.

De acuerdo con el portal Quadratín hasta la tarde de este viernes, además de Morelia, se reportó desabasto en Uruapan, San Juan y Nuevo Parangaricutiro.

En el caso de Uruapan algunas gasolineras solo cuentan con gasolina Premium, y diésel, mientras que en San Juan y Nuevo Parangaricutiro no hay gasolina ni diésel.

En Hidalgo, misma situación se vive en la ciudad de Pachuca, donde desde el pasado jueves varias gasolineras están a la espera de ser surtidas.

El desabasto en Pachuca ha afectado principalmente a las gasolineras de Pemex y de la marca G500.

En Jalisco el suministro de gasolina Magna, Premium y Diésel se suspendió en al menos 500 gasolineras de Guadalajara, desde hace una semana.

La Unión de Gasolineros de Jalisco, Colima y Nayarit, A.C. argumenta que se les dijo que el problema sería solucionado desde el pasado lunes, pero hasta este viernes continuaba el desabasto.

En el Estado de México se reportan varios municipios en la misma situación. La capital Toluca, es uno de los más afectados, además de Valle de Bravo, Tianguistengo, Tenango, Tenancingo y San Mateo Atenco.

Otros estados como Morelos y Querétaron tambien han reportado desabasto.

En su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar enterado de dicha situación y pidió paciencia a las entidades afectadas, aseguró que su administración está trabajando para regularizar el servicio lo más pronto posible.

En tanto que Pemex no ha emitido postura relacionada al desabasto.