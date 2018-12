Contaremos los días en que no baja la gasolina con AMLO: Báez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en campaña, repitiendo lo que la gente quiere escuchar, aseveró Gustavo Báez Leos, líder de la fracción del PAN en el Congreso del Estado.

“Nos parece preocupante pues pensamos que el discurso que tenía era para ganar votos en campaña, pero ahora lo vuelve a retomar en su mensaje históricamente largo. Nos preocupan muchos temas en economía y las incongruencias que comenta en temas de gobierno”, aseveró.

Báez Leos reconoció el triunfo mayoritario de López Obrador y de Morena en las elecciones de julio último, “pero sí nos preocupa como partido, seremos una oposición responsable. Pero ellos tienen la mayoría y estamos en su manos”.

El coordinador de la bancada panista en el Poder Legislativo puntualizó que el ahora mandatario no cumplirá muchas de sus promesas, ejemplificando en el caso de bajar los precios de la gasolina.

“El tema de las gasolinas no lo define el Presidente, pues se tendrían que bajar impuestos. Además el precio se define en Houston. Es un tema de mercado libre y entonces vamos a contar los días en que no baja la gasolina, llevamos tres días y no he podido llenar mi tanque”, ironizó.

– ¿Ni con los vales que les dan aquí?

– Se los llevan.