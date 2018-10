Consulta de AMLO sobre NAICM es partidista: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La consulta pública de Andrés Manuel López Obrador sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no es más que un asunto partidista, señaló el gobernador del estado, el panista, Martín Orozco Sandoval.

Asimismo cuestionó que se metan tantos asuntos a consulta, como se ve que será la tendencia del próximo sexenio, donde en el caso particular del nuevo aeropuerto es un tema tan técnico donde no se sabe qué tan confiable puede ser el conocimiento en particular sobre el proyecto de los votantes en esta consulta.

Cuestionado sobre el arranque de las consultas en el marco del arranque de la obra de instalación de colectores pluviales al sur de la ciudad,Orozco Sandoval apuntó a que hay decisiones en el ejercicio de todo gobierno que las cabezas tienen que tomarlas, así como otras donde está de acuerdo en que la sociedad hable, al ser un derecho de la ciudadanía el expresarse sobre determinados temas, donde está consciente de que en esos casos particulares si no se les escucha se refleja en las elecciones como ocurrió en el pasado, pero no todo se debe dejar a la consulta pública.

Más adelante comentó que espera que la decisión final sobre este aeropuerto ya cuando asuma el poder López Obrador sea lo mejor para el bien del país, respetando y apoyando cualquiera que sea la determinación final que tome.

Al concluir la entrevista el gobernante indicó que otra cosa hubiera sido si ya en funciones les hubiera pedido a los gobernadores el apoyo para la operación de dicha consulta, sin embargo al seguir siendo presidente electo, “con todo el respeto que me merece, es partidista”, sentenció.