Construirán el panteón “Renacimiento” en JM

Redacción

Jesús María, Ags,-El presidente municipal, Noel Mata Atilano, informó que el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, autorizó la construcción de un nuevo panteón en la Delegación de J. Gómez Portugal (Margaritas), bajo la denominación “Renacimiento”.

“Este un proyecto que tendrá un gran impacto social que dará servicio no solo a los vecinos de Margaritas, sino también a quienes habitan por la zona”.

El panteón que se constituirá de 22 manzanas, contará con 1,899 espacios y 434 nichos, así como una capilla, área comercial y oficinas.

Noel Mata agregó que la visión del próximo campo santo, está planeada para cubrir necesidades hasta el año 2050, hecho que reconoció al área de desarrollo urbano, quien ha demostrado un gran compromiso en el área de planeación y ordenamiento del territorio. Asimismo, acotó que una vez que sea publicado en el Diario Oficial del Estado, se buscará iniciar con los trabajos.

“Agradezco mucho al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano porque sin su apoyo esto no sería posible; quiero decirles que esto es una constante demanda de la ciudadanía desde hace algunos años, debido a que estamos un poco saturados en los otros panteones que tenemos en el municipio”.

El presidente de Jesús María concluyó que en la administración no cesarán los esfuerzos para alcanzar las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal.