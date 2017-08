Constructor hizo obras de mala calidad en Av. José María Chávez: Licón

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El constructor encargado de las obras de repavimentación de la Av. José María Chávez hizo un trabajo de mala calidad ya que a pocos días de haberse reabierto a la circulación la vialidad ya presenta grietas en el tramo que se encuentra frente al Parque Rodolfo Landeros.

Ante esta situación, el secretario de Obras Públicas del ayuntamiento capital Marco Antonio Licón indicó que el contratista deberá reponer los trabajos de repavimentación que se hicieron para que la vialidad resulte de buena calidad y de mayor duración para la población de Aguascalientes.

Entre las obras que se tendrán que volver a realizar se encuentra la colocación de 19 lozas de concreto que ya se encuentran fisuradas.

Cabe destacar que la empresa responsable de la obra es LV Construcciones y de acuerdo a las proyecciones de obra, el concreto hidráulico de esta vialidad tendría que haber durado hasta 25 años sin fallas ni grietas en su estructura.

Ante esta situación el funcionario municipal reiteró que se estará vigilando cada proyecto de obra pública en el municipio capital a fin de garantizar la calidad de cada uno de ellos ya que no se tolerarán obras con fallas o que puedan poner en riesgo a la población.

“Es algo que no voy a permitir, si un contratista me está entregando mala calidad me voy a quedar con ese problema, o sea la ciudadanía no tiene que recibir obras de mala calidad, que es la instrucción que nos dio la alcaldesa. El concreto tiene una garantía y esa garantía la estoy aplicando”.

Licón Dávila agregó que la falla de la empresa contratista consistió en haber abierto a la circulación sin haber terminado el tiempo de fraguado ya que la obra se entregó en época de calor.

“Fue por temperatura, los concretos fueron colados en tiempo de calor y no le dieron el tiempo para fraguado. Se forman unas fisuras y estas provocan que se desmorone el pavimento con el paso de los vehículos y quedan superficies muy rugosas”.