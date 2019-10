Consiguen estudiantes de Diseño Mecánico de la UAA logros en Congreso Internacional

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La creación y diseño de nuevas herramientas funcionales que contribuyan a la resolución de diversas problemáticas en el país fueron la principal motivación de 15 estudiantes de Ingeniería en Diseño Mecánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, quienes, gracias al diseño de una ballesta, lograron obtener el primero, segundo y tercer lugar, así como el segundo y tercer puesto en la creación de una estructura especial durante el XXV Congreso Internacional Anual SOMIM 2019, evento organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica (SOMIM) el cual congregó a más de 800 estudiantes, profesionistas y especialistas nacionales e internacionales del ramo.

El equipo de nombre “Franco Canadiense” conformado por los universitarios Alejandro Álvarez Celso Martínez, Darío González Montes y César de Loera, obtuvo el primer lugar con la evaluación más alta en la categoría de diseño de una ballesta con el uso de materiales comunes, entre ellos, palos de madera, ligas y pegamento, herramientas que fueron suficientes para destacar como el único prototipo que alcanzó el 100 por ciento en su precisión y una longitud de 16.72 centímetros.

Asimismo, dentro de la misma categoría, las escuadras llamadas “BBC UAA” a cargo de Karen Cardona Martínez, Óscar Palomino Cortés y Diego Roldán Estrada, y “Los Gallos UAA”, integrado por Sergio Ramírez Ortega, Aarón Martínez Flores y Ricardo Ponce Guzmán, pusieron en alto el nombre de la Autónoma de Aguascalientes al conseguir el segundo y tercer lugar respectivamente, con proyectos que consiguieron una longitud de 17.49 y 16.70 metros, respectivamente, y una precisión de 70 y 65 por ciento.

Es importante detallar que, para esta categoría, el objetivo consistía en la realización de una ballesta en un tiempo menor a 24 horas para con ello, proyectar dos pruebas, la primera en la que se pudiera alcanzar una longitud máxima de 25 centímetros y la segunda, dar en un blanco localizado a 10 metros de distancia.

Con respecto al concurso de diseño de una estructura, el equipo “Hidro-Gallos UAA” de los alumnos María Guadalupe Martínez Escamilla, Francisco Gutiérrez del Ángel y Alondra Hernández Herrera, fueron merecedores del segundo lugar y “Los Gallos UAA”, el cual fue representado por Sergio Ramírez Ortega, Aarón Martínez Flores y Ricardo Ponce Guzmán, destacaron en el tercer escaño.

Las dos escuderías premiadas lograron superar los requisitos que el XXV Congreso Internacional Anual SOMIM 2019 estableció, pues buscaba que los futuros profesionales de la ingeniería mecánica crearan una propuesta a base de cartón y cúter en un tiempo no mayor a 24 horas y cubriendo los requisitos de estar ensamblado (no pegado), lograr una longitud máxima de 10 centímetros; un soporte de 5 kilogramos y que cada elemento del modelo no excediera los 10 centímetros.

Asimismo, bajo el apoyo y acompañamiento del coordinador de la Academia de Mecánica Automotriz del Centro de Ciencias de la Ingeniería (CCI) de la UAA, Abel Díaz Olivares y el profesor Jaime Gonzalo Santana Esquivel, durante su asistencia al foro académico, los estudiantes de la Autónoma de Aguascalientes no sólo destacaron con una honrosa participación en dichas competencias, sino que también fortalecieron sus conocimientos a través de conferencias magistrales en torno a diseño de hélices para drones, reglas de diseño; técnicas de aprendizaje en ingeniería, manufactura avanzada, así como térmica y manufactura, entre otros.

Teniendo como sede el Centro de Convenciones de Mazatlán, las justas internacionales contaron con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad de Guanajuato (UG); las Universidad Autónomas de San Luis Potosí (UASL) y Nuevo León (UANL); así como instituciones de educación superior de Colombia y Europa, por mencionar algunas.

De esta forma, la Máxima Casa de Estudios de la entidad consolida la calidad de sus programas educativos en los campos del desarrollo tecnológico, mismos que juegan un rol fundamental en el impulso de la economía del estado para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, impactando así en el progreso del país a través de profesionistas que transformen de manera positiva la industria actual.