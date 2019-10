Consejeros del IEE a favor de eliminar el fuero en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No preocupa a consejeros electorales la posible eliminación del fuero, indicó Luis Fernando Landeros Ortiz, presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE).

“Nosotros, y si puedo hablar por los consejeros y consejeras pues lo hemos discutido, en nuestra función no nos obstaculiza teniendo o no teniendo”, apuntó.

Entrevistado en uno de los edificios del Poder Legislativo, Landeros Ortiz se mostró a favor del retiro de esta figura como ha propuesto el Ejecutivo ante el Congreso del Estado.

“Somos partidarios de que si eso mejora la gobernabilidad hacia los ciudadanos, que se elimine sin ningún problema”, aseveró.

El titular del IEE citó que Aguascalientes es de los pocos estados donde se preserva esta privilegio legal por la Constitución local.

“Creo que esto deviene de los años ochenta donde había otro contexto social y político, que ahora ya no es necesario”, dijo.

Luis Fernando Landeros acudió al Congreso para una firma de convenio de cara al siguiente proceso electoral que arrancará en un año.