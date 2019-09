Conoce las mentiras más comunes de los hombres infieles

Redacción

Ciudad de México.-Conoce aquí las mentiras más comunes que utilizan los hombres infieles para engañar a sus parejas.

Cuando se trata de infidelidad, tanto hombres como mujeres podemos mentir bastante. Pero te platicaré mi experiencia, de cuando mi ex me fue infiel y empecé a descubrir muchas mentiras.

De acuerdo con un estudio publicado por University of Iowa, Estados Unidos, los hombres que tiene más testosterona, que es la hormona masculina, son más propensos a ser infieles. Pero, es complicado realmente detectar qué hombres tiene más testosterona que otros; mejor prestemos atención a las señales.

Te muestro las mentiras más comunes de los hombres infieles y con base a mi experiencia:

Me quedé sin pila

Cuando ya no te contestan los mensajes, te apagan el teléfono y pueden pasar varias horas, o incluso días sin que lo localices, es una clara señal de que no quiere ser localizado por ti.

Precisamente así fue cuando yo me di cuenta que R, me estaba mintiendo. Primero dejó de contestarme los mensajes por unas horas, después fueron días, y al final ya ni siquiera me regresaba las llamadas.

Además él era el típico que me hablaba todo el día y me mandaba mensajes. Por eso, se me hizo más raro.

Voy a salir con mis amigos

Después me aplicó el famoso “voy a salir con mis amigos, “es viernes de cuartes”; en lo que confié ciegamente. Bueno, no tanto, pues ya con el antecedente de los mensajes, sabía que me estaba mintiendo.

Solamente es una amiga

Un día, gracias a las benditas redes sociales, me di cuenta que me había mentido y vi una foto de todos sus amigos y una mujer a lado de el con la manos en su hombro.

Sentía que la sangre que hervía en el cuerpo, y no era para menos. Por lo que en ese momento le tomé ‘screenshot’ a la pantalla de mi celular y le envié la foto.

Obviamente me juró que solamente era una amiga, cosa que yo no lo creía, pues a sus verdaderas amigas las conocía perfectamente.

Le dije que si me decía la verdad, le perdonaría lo que fuera, pero que fuera sincero conmigo. Por lo que terminó admitiendo que me fue infiel con ella. No quise entrar en detalles y me retire diciéndole que ya no quería saber nada de él.

Fue una sola vez

R me juró que había sido la única vez que me fue infiel y que no volvería a pasar, que ya había perdido contacto con esa mujer; la verdad no le creí.

Decidí continuar con mi vida y él con la suya. Años después de la infidelidad, me volvió a buscar y yo ya tenía una nueva pareja con la que era muy feliz.

Por lo tanto, si notas que tu pareja está actuando un poco ‘extraño’, y no le crees lo que te dice, es mejor que hables con él, sea o no una infidelidad, el hecho es que no está siendo del todo sincero contigo.

Con Información de Salud 180