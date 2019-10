Conoce el nuevo apodo de Briseño, según Wikipedia

Redacción

Ciudad de México.-La lesión que le causara el jugador de Chivas Antonio Briseño sigue dando de que hablar, incluso el mismo ya no es apodado como “El Pollo” en redes, ahora su nuevo apodo es…

Según Wikipedia, Antonio Briseño ya no es el Pollo, ahora es el Carnicero; unos aficionados modificaron la página del jugador en el sitio web de información.

La lesión de Giovani dos Santos provocada accidentalmente por parte de Briseño no ha dejado de ser el tema principal que dejó el Clásico Nacional.

Aunque el defensa de Chivas ya se disculpó con el delantero del América y lo han defendido sus compañeros y exjugadores, la afición y usuarios de internet todavía no olvidan la jugada que dejó fuera de acción a dos Santos por seis semanas.

Briseño se perderá los próximos cuatro partidos por suspensión después de ser expulsado en el Clásico Nacional; sí no sufre una lesión, el ‘Pollo’ podría reaparecer en la jornada 17 contra Toluca.

