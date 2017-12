Conoce a quien no podrá ser candidata en el 2018 en Aguascalientes

El Música

Aguascalientes, Ags.- Las aguas de cara al proceso electoral se calentaron desde hace tiempo, y hasta ahora si bien hay perfiles para los cargos de elección popular que estarán en juego en esta entidad, todavía no hay definiciones.

Pero aquí si les vamos a dar un adelanto de quien no será candidata a diputada local, ni por el PAN ni por ninguna fuerza política y tampoco como independiente.

Se trata nada más y nada menos de Georgina Tiscareño de Lira quien cobra como Coordinadora de Delegaciones en el Municipio de esta capital.

¿ Y porqué les decimos que no va a ser aunque aspire? La cuestión es que la señora en los días recientes ha estado entregando tarjetas con buenos deseos navideños y del próximo año.

Esto no tendría absolutamente nada de malo, sin embargo el hecho de que en las tarjetas tenga su imagen y su nombre y los colores del partido que está en la alcaldía, además de que también ponga a sus espaldas a la alcaldesa, Teresa Jiménez, a quien podría meter en problemas.

Seguramente Georgina Tiscareño desconoce la ley, por lo que en caso de que pretenda buscar una candidatura será sancionada y eliminada por haber cometido actos anticipados de campaña.

También habrá qué ver sí la funcionaria municipal pagó las tarjetas con su dinero o con recursos públicos y eso ya se indaga. (Si se comprueba que fueron pagados con recursos públicos incurriría en un delito).

Así es la Ley Electoral y sí la señora lo desconocía y tenía un sueño electoral para el próximo año, finalmente se quedará sin siquiera poder jugar en la contienda.

En caso contrario no pasa absolutamente nada y se mantendrá en su puesto por lo menos hasta que decidan removerla o no, dado de que también existen versiones de que la Jefa de la Comuna no está muy conforme con su desempeño.

Pero esa es otra historia.