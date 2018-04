Conoce a los ganadores del Encuentro Nacional de Arte Joven 2018

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado a través del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), anuncian a los ganadores del XXXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven (ENAJ).

El jurado calificador integrado por Víctor Guadalajara Rubello, Patricia María Henríquez Bremer, Adriana Calatayud Morán, José Antonio Farrera Soto, Juan Gilberto Esparza González, conforme a la convocatoria emitida para la edición 2018 del ENAJ, determinó como ganadores del Premio de adquisición a Ángela Leyva Gómez, autora de la pieza de la disciplina de pintura Bilis Negra (polítptico); Adrián Regnier Chávez por su video Cardinal Inaccesible; Hiram Constantino Huerta Flores por la obra en la disciplina de dibujo titulada No todo fuego es incendio y Enrique Guadarrama Solís por el grabado Páginas perdidas: Penélope I.

A cada uno de los ganadores del premio de adquisición, se les otorgará un estímulo por la cantidad de 100 mil pesos y las obras pasarán a formar parte del acervo del Museo de Arte Contemporáneo No. 8, de Aguascalientes.

Los 4 ganadores del XXXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven, serán premiados el próximo domingo 15 de abril en punto de las 11 horas, en el marco del arranque de la 190 Feria Nacional de San Marcos, que tendrá verificativo en el Primer Patio de la Casa de la Cultura Víctor Sandoval.

Cabe señalar que dada la calidad de las obras presentadas, el jurado determinó otorgar 1 mención honorífica especial al participante originario de Guadalajara, Jalisco, Manuel Rodríguez Gil, por su pintura titulada Lo demás es silencio, y 5 menciones honoríficas a la fotografía de Jonathan Hernández Trujillo, titulada The room I y II; la pintura del aguascalentense Alfredo de Jesús Medina Tiscareño, titulada Only on life; a la pintura Estructura adyacente, de Rodrigo Mijail Gala Morales; el dibujo de Emmanuel Rodríguez Mazon, por Lichtflïsse XV (flujos lumínicos XV); y a Francisco Miguel Pérez Chan, por su pieza de cerámica titulada Chrysallis Oro.

Es importante mencionar que el jurado calificador se comisionó para la primera etapa de selección los días 12, 13 y 14 de marzo de 2018, conforme a los lineamientos de trabajo planteados por el Instituto Cultural de Aguascalientes, analizando los archivos digitales correspondientes a 985 registros, procedentes de 29 estados de la Federación, seleccionando 60 obras correspondientes a 57 participantes.

Posteriormente, en una segunda etapa que se llevó a cabo los días 2 y 3 de abril de 2018, se reunieron en la Galería de la Ciudad de la Casa de la Cultura Víctor Sandoval y, después de un minucioso análisis y considerando las reglas establecidas en la convocatoria, se decidió elegir por unanimidad a los artistas ganadores de esta edición.