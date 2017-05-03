Conoce a los asesores del MuniAgs

Redacción
Aguascalientes, Ags.- De acuerdo a la solicitud de transparencia UDE/SA/ 044-38199/2017 que se hizo a el Municipio de Aguascalientes esta es la lista de asesores del Ayuntamiento capitalino, sin embargo también se solicitó el sueldo que percibía cada uno de ellos y en qué dependencia realizaban la asesoría y la respuesta fue que “no existe esa información“.
En la lista además de algunos políticos conocidos también hay activistas en pro de los derechos homosexuales, algo que llama la atención luego de la postura de Acción Nacional a negar la implementación de los matrimonios igualitarios en el estado sin la presentación de un juicio de amparo.
Por otra parte también este hecho se puede calificar como un acto de apertura por parte de la alcaldesa panista.
Aquí la lista:
|NOMBRE
|MACIAS MARIA MAGDALENA
|DE LUNA GALVES YOANA VIRIDIANA
|GUTIERREZ DE LOERA LAURA
|MARTINEZ SILVA GLORIA
|ORTIZ BRIONES JULIA PATRICIA
|GARCIA RODRIGUEZ HECTOR AGUSTIN
|GOMEZ MACIAS MARIA GUADALUPE
|TORRES PADILLA JUDITH PATRICIA
|BRIONES DELGADO ANDRES
|DIAZ DE LEON GARCIA IVANA GUADALUPE
|DURAN ARECHIGA AVECITA DEL ROCIO
|ELIZALDE PEÑA JULIAN
|ESCALANTE CORELLA LUX ENRIQUE TEMILOTZIN
|GARCIA PAREDES ALMA LORENA
|PEREZ MURO CARLOS
|SANCHEZ LOPEZ LUIS LEONARDO
|VILLALOBOS SALAZAR CLAUDIA
|FRANCO LOPEZ VERONICA GRACIELA
|ORTIZ RODRIGUEZ FELICITAS
|BANDA IGLESIAS AIDA KARINA
|BERENGUER IBARRONDO PEDRO ALEJANDRO
|DE LUNA PRIETO CECILIA LIZETH
|ESPARZA DIAZ JOSE RAMIRO
|RODRIGUEZ GUEVARA SOFIA YLIANA
|TORAL MAGAÑA GERARDO
|ESPARZA SAUCEDO JUAN DE DIOS
|MORA RODARTE SERGIO DAVID
|RODRIGUEZ LOPEZ MARIA ESTEFANA
|DE LUNA MEDINA PARES ALAIN
|GONZALEZ RUBALCAVA SINDY PAOLA
|GONZALEZ SANCHEZ ALONSO JAVIER
|HERNANDEZ ORNELAS CECILIA
|AVELAR CONTRERAS BRENDA MARIBEL
|ESTRADA ESCOBEDO ADRIANA ELIZABETH
|GARIBAY DELFINO CARLOS ABRAHAM
|MUÑOZ DE LUNA MIGUEL ANGEL
|RAMIREZ ALBA MA. LETICIA
|MARTINEZ ARREDONDO ALMA BRENDA
|CRUZ MARTINEZ FEDERICO
|OSORIO CHAIREZ HUGO ABRAHAM
|MARTINEZ AMEZQUITA RICARDO
|CORTINA REYNOSO MANUEL
|ARENAS NAJERA IVAN
|ALVARADO PARAMO CIRINA
|BRISEÑO AGUAYO LAURA SONIA
|GOMEZ GARCIA HECTOR MANUEL
|GUTIERREZ RUVALCABA DANIEL OMAR
|MARTINEZ AVILA MIGUEL ANGEL
|MONTAÑEZ GARCIA JAZMIN JANETH
|AVILA LUNA BEATRIZ
|SERNA VENTURA LUZ DE BELEN
|RAMIREZ LUNA VERONICA
|ALFARO GUERRERO J. REFUGIO
|ANGELES CASTAÑEDA DAVID
|RODRIGUEZ FLORES JESUS ALBERTO
|SERNA RUVALCAVA MA. DE LOURDES
|RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ROBERTO
|MUÑOZ ZUÑIGA FRANCISCO JAVIER
|LOPEZ VARGAS MARIA GUADALUPE
|CHAVEZ HERRERA SERGIO EMMANUEL
|GARCIA REYES CIRILIO
|HERNANDEZ GALLARDO HUGO ADOLFO
|MARURI HERMANN BLANCA SUSIE
|SOSA GOMEZ MIGUEL ANGEL
|MURILLO GONZALEZ YASMIN BERENICE
|DIAZ DE LEON LUEVANO ROGELIO
|CAMACHO VALDIVIA ALBERTO
|GONZALEZ GONZALEZ PAULA ELENA
|BAUTISTA PALOMINO SANDRA ISELA
|FLORES ORTIZ ANA MARIA
|MONTOYA CASTRO JOSE MANUEL
|SANCHEZ ALVARADO ROGELIO ARMANDO
|DOMINGUEZ GUERRERO RICARDO
|REYES DELGADO ADAN
|CAMPOS ACOSTA JOSE ANTONIO
|ESPARZA LAZALDE KARLA YAZMIN
|MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ LEOBARDO
|AGUAYO RODRIGUEZ JOSE RENE
|GONZALEZ DE LEON MONICA
|GUZMAN MARTINEZ RUBEN
|DAVILA RUIZ ESPARZA ELMA ESTELA
|DE LA VEGA GUEL IVAN GONZALO
|LOPEZ MUÑOS ANA GEORGINA
|MOLINA ESPARZA RAQUEL GABRIELA
|VELA SILVA MICHEL EMMANUEL
|JIMENEZ DE LOERA PABLO CESAR
|LEON SANTOYO JOSE RAMON DE
|ARENAS NAJERA CHRISTIAN
|ESTRELLA GONZALEZ VERONICA
|RAMOS MENA JOSE COSME
|RANDOLPH JASSO LUIS FERNANDO
|CARRASCO HERNANDEZ ELIZABETH