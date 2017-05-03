Conoce a los asesores del MuniAgs
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Conoce a los asesores del MuniAgs

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Redacción

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo a la solicitud de transparencia UDE/SA/ 044-38199/2017 que se hizo a el Municipio de Aguascalientes esta es la lista de asesores del Ayuntamiento capitalino, sin embargo también se solicitó el sueldo que percibía cada uno de ellos y en qué dependencia realizaban la asesoría y la respuesta fue que “no existe esa información“.

En la lista además de algunos políticos conocidos también hay activistas en pro de los derechos homosexuales, algo que llama la atención luego de la postura de Acción Nacional a negar la implementación de los matrimonios igualitarios en el estado sin la presentación de un juicio de amparo.

Por otra parte también este hecho se puede calificar como un acto de apertura por parte de la alcaldesa panista.

Aquí la lista:

 

NOMBRE
MACIAS MARIA MAGDALENA
DE LUNA GALVES YOANA VIRIDIANA
GUTIERREZ DE LOERA LAURA
MARTINEZ SILVA GLORIA
ORTIZ BRIONES JULIA PATRICIA
GARCIA RODRIGUEZ HECTOR AGUSTIN
GOMEZ MACIAS MARIA GUADALUPE
TORRES PADILLA JUDITH PATRICIA
BRIONES DELGADO ANDRES
DIAZ DE LEON GARCIA IVANA GUADALUPE
DURAN ARECHIGA AVECITA DEL ROCIO
ELIZALDE PEÑA JULIAN
ESCALANTE CORELLA LUX ENRIQUE TEMILOTZIN
GARCIA PAREDES ALMA LORENA
PEREZ MURO CARLOS
SANCHEZ LOPEZ LUIS LEONARDO
VILLALOBOS SALAZAR CLAUDIA
FRANCO LOPEZ VERONICA GRACIELA
ORTIZ RODRIGUEZ FELICITAS
BANDA IGLESIAS AIDA KARINA
BERENGUER IBARRONDO PEDRO ALEJANDRO
DE LUNA PRIETO CECILIA LIZETH
ESPARZA DIAZ JOSE RAMIRO
RODRIGUEZ GUEVARA SOFIA YLIANA
TORAL MAGAÑA GERARDO
ESPARZA SAUCEDO JUAN DE DIOS
MORA RODARTE SERGIO DAVID
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA ESTEFANA
DE LUNA MEDINA PARES ALAIN
GONZALEZ RUBALCAVA SINDY PAOLA
GONZALEZ SANCHEZ ALONSO JAVIER
HERNANDEZ ORNELAS CECILIA
AVELAR CONTRERAS BRENDA MARIBEL
ESTRADA ESCOBEDO ADRIANA ELIZABETH
GARIBAY DELFINO CARLOS ABRAHAM
MUÑOZ DE LUNA MIGUEL ANGEL
RAMIREZ ALBA MA. LETICIA
MARTINEZ ARREDONDO ALMA BRENDA
CRUZ MARTINEZ FEDERICO
OSORIO CHAIREZ HUGO ABRAHAM
MARTINEZ AMEZQUITA RICARDO

 

 

CORTINA REYNOSO MANUEL
ARENAS NAJERA IVAN
ALVARADO PARAMO CIRINA
BRISEÑO AGUAYO LAURA SONIA
GOMEZ GARCIA HECTOR MANUEL
GUTIERREZ RUVALCABA DANIEL OMAR
MARTINEZ AVILA MIGUEL ANGEL
MONTAÑEZ GARCIA JAZMIN JANETH
AVILA LUNA BEATRIZ
SERNA VENTURA LUZ DE BELEN
RAMIREZ LUNA VERONICA
ALFARO GUERRERO J. REFUGIO
ANGELES CASTAÑEDA DAVID
RODRIGUEZ FLORES JESUS ALBERTO
SERNA RUVALCAVA MA. DE LOURDES
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ROBERTO
MUÑOZ ZUÑIGA FRANCISCO JAVIER
LOPEZ VARGAS MARIA GUADALUPE
CHAVEZ HERRERA SERGIO EMMANUEL
GARCIA REYES CIRILIO
HERNANDEZ GALLARDO HUGO ADOLFO
MARURI HERMANN BLANCA SUSIE
SOSA GOMEZ MIGUEL ANGEL
MURILLO GONZALEZ YASMIN BERENICE
DIAZ DE LEON LUEVANO ROGELIO
CAMACHO VALDIVIA ALBERTO
GONZALEZ GONZALEZ PAULA ELENA
BAUTISTA PALOMINO SANDRA ISELA
FLORES ORTIZ ANA MARIA
MONTOYA CASTRO JOSE MANUEL
SANCHEZ ALVARADO ROGELIO ARMANDO
DOMINGUEZ GUERRERO RICARDO
REYES DELGADO ADAN
CAMPOS ACOSTA JOSE ANTONIO
ESPARZA LAZALDE KARLA YAZMIN
MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ LEOBARDO
AGUAYO RODRIGUEZ JOSE RENE

 

 

 

 

 

 

 

 

GONZALEZ DE LEON MONICA
GUZMAN MARTINEZ RUBEN
DAVILA RUIZ ESPARZA ELMA ESTELA
DE LA VEGA GUEL IVAN GONZALO
LOPEZ MUÑOS ANA GEORGINA
MOLINA ESPARZA RAQUEL GABRIELA
VELA SILVA MICHEL EMMANUEL
JIMENEZ DE LOERA PABLO CESAR
LEON SANTOYO JOSE RAMON DE
ARENAS NAJERA CHRISTIAN
ESTRELLA GONZALEZ VERONICA
RAMOS MENA JOSE COSME
RANDOLPH JASSO LUIS FERNANDO
CARRASCO HERNANDEZ ELIZABETH

 

 

 

 

 

 

 

 