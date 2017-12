Conoce a la regidora independiente más viajera de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La regidora independiente del Municipio Capital, Karla Cassio, es la que más dinero del erario público ha utilizado para realizar diversos viajes nacionales e internacionales, con un monto total de 194 mil 589 pesos, en un periodo de 9 meses en el cargo.

Los informes trimestrales proporcionados por el Municipio Capital dan muestra de que la regidora ha gastado en dos viajes internacionales, el primero lo hizo del 02 al 05 de febrero a una “Convivencia y Reunión de Trabajo con motivo del 57 aniversario de la Fundación de la Ciudad Hermana” ciudad Comercio, en Los Ángeles, California.

En este traslado gastó 32 mil 745 pesos, sin embargo la cantidad no coincide con el gasto realizado por la Síndico de Hacienda, María de Jesús Ramírez Castro, quien formó parte de la misma comitiva. Aunado a ello, la independiente pagó 3 acompañantes, de los cuales se desconoce el nombre pero su traslado tuvo un costo de 25 mil 966 pesos.

Los gastos de representación de Karla Cassio aumentan conforme avanza el tiempo, el 02 de mayo emprendió un nuevo viaje a la República Popular de China, en calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Asuntos Internacionales; estuvo en aquel país hasta el 22 de mayo, lo que costó 64 mil 121 pesos para cumplir con su objetivo de asistir al evento “Seminar On Leadership Skills For Female Afficials From Developing Countries”.

El segundo trimestre, que comprende los meses de abril, mayo y junio, fue el que le dio más millas a la regidora capitalina, puesto que la suma de sus viajes en estas fechas da como total 101 mil 634 pesos. La mayoría son con destino a la ciudad de México, entre los que destaca el que hizo para realizar el pago del trámite de la Visa para viajar a China.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, la edil argumentó respecto a este viaje lo siguiente: “Es una beca que me dieron porque soy maestra de cátedra, aparte de ser regidora. Me siento honrada de haberla recibido y entonces por eso fue el apoyo que me entregaron”, según consta en el archivo de este medio.

Para el tercer trimestre destaca su asistencia al seminario empresarial México-Portugal, así como a “diversas reuniones con los embajadores de la República Popular de China, Portugal y con CANACYT”, por un monto de 34 mil 244 pesos en una estancia en la ciudad de México del 17 al 21 de julio.

Los regidores del Municipio de Aguascalientes tienen un ingreso neto mensual de 48 mil 817 pesos.

En el caso particular de esta regidora independiente en más del 75 por ciento de las ocasiones vota a favor del PAN que es mayoría en el Cabildo capitalino.