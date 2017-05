Conoce a la doble de Maluma

Quién.es

Estados Unidos.- Maluma, quien ahora se quiere intercionalizar, tiene una doble y se encuentra precisamente en su tierra natal. Se trata de Yanjana Gutiérrez y vive en Ocaña, norte de Santander, en Colombia. Cierto es que la joven ya está acostumbrada a que la comparen con Maluma, sin embargo ella prefiere que la reconozcan por ella misma.

“Para mí parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones”, confesó la joven.

“Aunque para ella es algo muy normal, cuando caminamos o subo una foto donde aparece, muchas personas se le quedan viendo y me preguntan quién es, haciendo énfasis en su parecido con Maluma”, añadió Brandon Martínez, amigo de Yanjana.

La colombiana no se dedica a la música, sin embargo los tatuajes son su pasión; en total tiene 23 y se dedica a tatuar, pues, según explicó, a través de esta profesión logra expresarse.

Por último, Yanjana declaró que nunca ha visto a Maluma en persona, sin embargo no niega que le gustaría encontrarse de frente con él y tomarse una selfie.