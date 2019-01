Conoce a la chica del agua que robó la atención en los Globos de Oro

El Informador

Este domingo durante la alfombra roja de la edición 76 de Globos de Oro hubo una chica que se robó la mirada de todos. No se trató de alguna cantante, actriz o celebridad el mundo de espectáculo: nos referimos a la joven que sostenía botellas de agua Fiji y que apareció en muchas de las fotos de la alfombra roja, sonriendo detrás de estrellas como Amy Adams, Jeff Bridges, Dakota Fanning y Jim Carrey.

This woman holding FIJI Water at the #GoldenGlobes truly came to SERVE. pic.twitter.com/Aln54zOhKY

— E! News (@enews) January 7, 2019