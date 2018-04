Conoce a José Luis, el fan que tocó la batería en concierto de The Killers

Chilango

Ciudad de México.- ¿Te imaginas tocar al menos una rola con tu banda favorita? Eso fue lo que vivió José Luis Hernández, quien subió a escenario del Foro Sol para cantar For reasons unknown, ante más de 65 mil personas en el concierto de The Killers en México, pero ¿quién es él?, ¿qué hace? Aquí va su historia.

El baterista chilango más famoso de las últimas horas tiene 24 años, es alumno de la Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical, pero vayamos poco a poco.

El gusto de José Luis por la música comenzó hace 11 años y luego esa pasión se hizo más grande cuando el padre de José Luis apoyo a su hijo para que dejara la carrera de Química y persiguiera sus sueños en la música.

«Desde que supe (que vendría The Killers) en septiembre, me puse a ahorrar dinero para el boleto, porque antes de que se me ocurriera subirme al escenario, yo quería estar en primera fila», dijo José Luis, en entrevista con nuestros carnales de Sopitas.

Luego, se enteró que en enero pasado, durante uno de sus conciertos, Brandon Flowers, vocalista de The Killers, invitó a Brandon, un baterista presente entre el público, para acompañarlos en la canción ‘For Reasons Unknown. Esa primera vez ocurrió en Toronto, Canadá.

«Me puse en contacto con el chavo, Brandon, y me platicó cómo estuvo y me dio unos consejos. A partir de ahí, me puse día y noche a ensayar la canción y a investigar los setlist de sus conciertos, para saber en qué momento levantar mi cartel», cuenta José Luis.

Además de ensayar la canción durante varias horas, José Luis utilizó su ingenio para buscar lo que hicieron otros fans para ser elegidos para subir al escenario, puesto que ser el elegido de entre 65 mil personas no era tarea fácil.

Llegó el día del concierto, José Luis se levantó a las 5:00 de la mañana para ser de los primeros en llegar al Foro Sol. A pie firme aguantó el sol y la fuerte lluvia que ese jueves azotaron a la CDMX, pero él estaba feliz por estar en primera fila y a punto de lograr su sueño.

El concierto comenzó y el corazón de José Luis se rompió cuando vio que Brandon Flowers había elegido a otro baterista; sin embargo, el primer elegido no dio la talla y terminaron bajándolo del escenario.

«Luego de que pasó el chavo se me cayó el mundo. Dije cómo le hago para no llorar porque no fui yo el que se subió, pero, por cosas del destino, el chavo no se supo la canción y cuando Brandon me preguntó si había practicado le dije que sí y el resto… lo tengo casi en blanco», relata José Luis.

Al término de tocar la rola, José Luis se embarcó en una nueva misión: «Cuando salí de la batería resucité. Estaba decidido y tenía la determinación tal de que iba a tocar, que incluso les escribí cartas e hice demos para ellos… en la parte del video donde se ve que tomo mis cosas, realmente le estoy dando las cartas a Ronnie. Él me dijo que estuvo perfecto».

Luego de robarle el show a the Killers, José Luis dice que continuará con sus estudios. «Quiero seguir en la música, eso es mi vida», asegura.