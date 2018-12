Conmemoran el Día del Policía en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El presidente municipal de Jesús María, Noel Mata Atilano, se reunió este día con elementos de seguridad pública de esta localidad, para celebrar el Día del Policía.

“Hoy quiero felicitarlos en su día porque gracias al compromiso y dedicación, hemos avanzado en materia de seguridad pública, ya que el trabajo realizado hasta el momento es reconocido por integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con quienes nos reunimos hace unos días junto con otros alcaldes de la entidad”, expresó el edil al dirigir un mensaje a los presentes.

Mata Atilano, agregó que la principal tarea para alcanzar la paz en Jesús María, ha sido el combate de los delitos del fuero común y otras actividades ilícitas, sin embargo, con el buen trabajo de inteligencia y la coordinación con la Policía Estatal, se pudieron integrar expedientes para procesar a los responsables.

“Hemos procurado otorgarles las mejores condiciones laborales que faciliten su operatividad, para que su esfuerzo en el combate de hechos delictivos, no sea en vano. Sé que no es tarea fácil, pero no los vamos a dejar solos”.

Asimismo, alcalde reconoció a todos los policías porque a pesar de desempeñar una actividad considerada de alto riesgo, a este municipio han dejado grandes satisfacciones, lo cual es un acto que se debe agradecer.

“No vamos a descansar hasta lograr el Jesús María Seguro, como lo plasmamos en el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019 y para eso, necesito de ustedes. Por eso, los invito a seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre, confío en este equipo ordenado y armonioso”.

Para concluir, exhortó a los elementos a continuar con la dinámica de la capacitación constante, ya que ello representa mejores condiciones profesionales pero también, solicitó no desistir en las ganas de ofrecer a la ciudadanía, un lugar seguro para vivir.