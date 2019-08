CongresoAgs sin notificación de aval de Suprema Corte para legalidad de aborto en violación

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Esperarán diputados resolución definitiva en torno a la autorización del aborto para víctimas de violación para Aguascalientes, adelantó Mónica Jiménez Rodríguez, presidenta de la comisión de Equidad de género del Congreso.

Aunque el punto ya fue votado de manera favorable por la mayoría de los ministros del Poder Judicial, la también legisladora por el Partido Acción Nacional consideró que no es una determinación concluyente, de lo cual no se les ha informado.

“Un tema polémico, nos pudimos dar cuenta que hubo ahí varios enfrentamientos dentro de los propios ministros. Habrá que checar la resolución definitiva, porque no fue una resolución definitiva, la regresaron. Entonces a esperarnos, para poder dar nuestro punto de vista”, expuso la diputada.

Jiménez Rodríguez aceptó que incluso en el Congreso de Aguascalientes se mantiene pendiente la propuesta de una legislación para blindar la vida desde la fecundación y llevar a cabo foros, los cuales no se han concretado

“Ya es un tema que traemos todos los diputados y se reiniciarán a la mayor brevedad”, abundó.

– ¿Podría abordarse en el periodo ordinario para ya se tenga una propuesta?

– Sería lo ideal y aunque no se puede, lo ideal sería que fuéramos la mayoría en comunión de lo que requiere Aguascalientes.

La Suprema Corte validó el lunes último la legalidad del aborto a víctimas de violación en todo el país.