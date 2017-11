Congreso del Estado lanza convocatoria para elegir Ombusdman

Comunicado

Aguascalientes.- Los candidatos que hayan cubierto los requisitos de ley, serán entrevistados por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos en una Consulta Pública el 01 de diciembre; se prevé la participación de representantes de Asociaciones Civiles, Colegios e instituciones registradas.

En tiempo y forma como lo establece la ley, la Comisión de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura que preside del diputado Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, emitió la convocatoria hoy para designar al Ombudsman por un periodo de cuatros años, que comprende del 16 de enero de 2018 al 15 de enero del año 2022.

Gutiérrez Ruiz Esparza indicó que los interesados en participar en el proceso de selección, deberán entregar sus propuestas y documentación entre el 15 y el 21 de noviembre en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, ubicada en en el edificio Licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, Plaza de la Patria N° 109 Oriente, Zona Centro, durante los días de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a las 14:00 horas; con la salvedad del lunes 20 de noviembre de 2017.

El legislador puntualizó que quienes aspiren a dicho encargo deberán cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser nacido en el Estado de Aguascalientes o residencia de cinco años anteriores al día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente Convocatoria.

Contar, al menos, con título profesional de licenciatura o equivalente, de preferencia Licenciatura en Derecho, así como acreditar experiencia y amplios conocimientos en materia de Derechos Humanos.

Tener cuando menos treinta años cumplidos al día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente Convocatoria.

No pertenecer al Estado eclesiástico o al servicio activo de las fuerzas armadas ni ser ministro de algún culto.

No haber resultado responsable por violaciones a los Derechos Humanos en alguna de las recomendaciones emitidas por un organismo público de defensa y protección de los Derechos Humanos;

No haber sido condenado por delito doloso.

No haber tenido cargo de elección popular, o bien, de Secretario, Subsecretario o su equivalente en la administración pública estatal o municipal, Fiscal General del Estado durante los tres años anteriores al día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente Convocatoria.

No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en los tres años anteriores al día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente Convocatoria.

Gutiérrez Ruiz Esparza detalló que entre los días 22 y 23 de noviembre, en sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado se prevé la determinación de aquellos prospectos que hayan cubierto en su totalidad con los citados requisitos.

Posteriormente, el representante popular estableció que el 01 de diciembre del presente año se realizará una Consulta Pública en el Auditorio del Poder Legislativo, a través de la cual los aspirantes serán entrevistados de manera amplia por los integrantes de la Comisión legislativa, y en la que también se prevé la participación con voz, pero sin voto, de los representantes de Asociaciones Civiles, Colegios e instituciones que de manera previa hayan solicitado su registro.

Una vez concluida la etapa de entrevistas a cada aspirante, a más tardar el 08 de diciembre en sesión de la Comisión de Derechos Humanos se emitirá un dictamen en el que se informe al Pleno del Congreso del Estado cuáles candidatos cumplen con los requisitos, así como las opiniones recabadas, para luego ser sometido a la consideración del Pleno del Congreso del Estado en la sesión ordinaria siguiente a la fecha en que haya sido emitido por la Comisión Legislativa.

Finalmente, Guillermo Gutiérrez reconoció que el actual Ombudsman podrá hacer valer su expectativa de derecho a ser reelecto, para tal efecto, sí es de su interés participar en este proceso, debe turnar el oficio respectivo dirigido al Congreso del Estado, con atención a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.