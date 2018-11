Confunden a Celia Lora con una escort

Debate

Ciudad de México.- Celia Lora sin duda alguna es una de las mujeres más ardientes del espectáculo pues en más de una ocasión hemos visto su gran cuerpo en redes sociales el cual presume en fotos o video.

Aunque al parecer algunas personas la han confundido con una escort por lo que confesó ante las cámaras De Primera Mano que es lo que le han dicho en privado algunos de sus seguidores.

“La gente que más me escribe no saben quien soy mucho hindú creen que soy escort, yo creo que por que ven que viajo mucho dicen ¿esta quién es? hoy uno me mando que si me queria ir con él a Dubai o a las Maldivas pobre pen#$% yo me voy sola…”, dijo la playmate.

Además aprovechó las cámaras para anunciar que se borró el tatuaje que se hizo la famosa en honor de Ricky Martin pues asegura que ya no le gusta.