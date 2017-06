Conflicto de normalistas y gobierno estatal va avanzando de buena forma: Morquecho

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Jesús Morquecho Valdez, diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura en el congreso legislativo, precisó que el conflicto con las estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Justo Sierra’ de Cañada honda, está avanzando de buena forma, una vez que hoy se reanude el diálogo con el gobierno estatal, a pesar de que Javier Lúevano Núñez, secretario general del estado, opinó lo contrario ayer, en la presentación del Plan de Desarrollo de la actual administración.

Garantizó que la autoridad gubernamental tiene como prioridad el facilitar la labor de los estudiantes, “en la medida de lo posible”.

Asimismo, calificó como una tontería el hecho de no aprovechar al máximo la capacidad total de dicha institución, por lo que vería con buenos ojos aumentar el número de matrículas, siempre y cuando sean destinados a estudiantes varones. Sobre el reclamo de las manifestantes, quienes piden que se mantenga la esencia de ser solo para mujeres, debido a que se trata de un internado, explicó que no necesariamente se tendrían que quedar a dormir allí.

“Debemos explotar los recursos destinados para el funcionamiento de esta escuela y no como pasa ahorita”, aseveró. Asimismo, invitó a las estudiantes a que se mantengan en la cultura de las instituciones. Recordó que en Aguascalientes no se quieren este tipo de manifestaciones de manera recurrente. “Existen instituciones serias con las que pueden dialogar, para no afectar a la ciudadanía”, dijo.

Por último, recalcó que “vivimos en un estado que cree en las instituciones, porque somos gente pacífica”.