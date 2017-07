Confirma Tere Jiménez incrmento salarial de 8% a policías municipales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un hecho histórico la alcaldesa de Aguascalientes concretó una de las prioridades de su administración.

La alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, visitó los destacamentos de la Zona Centro y Pocitos en la colonia San Pablo. Además de refrendar su compromiso de lograr mejores condiciones para el desempeño de la corporación policiaca, anunció un incremento de 8 por ciento directo al salario base de los elementos operativos, de tránsito y policía comercial.

El suceso fue recibido con buen ánimo por parte de los policías, quienes refrendaron su compromiso con la noble profesión que hoy desempeñan, ya que desde hace 10 años no habían sido considerados para contar con un beneficio de este tipo.

“Primero que nada felicitarlos por la valentía que tienen de estar en las calles, yo sé que no es sencillo, decirles que tenemos que hacer equipo con Aguascalientes, necesitamos hacer nuestro trabajo en la colonia, en la comunidad donde nos toque, es muy importante que tengamos en cuenta el nuevo sistema penal acusatorio porque ustedes son las personas que también están involucradas en todo el tema del sistema, y si no damos resultados de la capacitación que tenemos que llevar a cabo, si no damos resultados en la calle el día de mañana vamos a perder esos primeros lugares en seguridad que tenemos y que hemos tenido históricamente aquí en Aguascalientes”.

Acompañada del secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, la alcaldesa Tere Jiménez señaló que el incremento de 8 por ciento directo al salario base será retroactivo al mes de enero, y se verá reflejado también en un retiro más digno; añadió que, para lograr este objetivo, en beneficio de los 1 400 elementos que actualmente se encuentran en activo, este año se invertirán 28 millones 82 mil 995 pesos, de los cuales 9 millones 827 mil 64 pesos corresponden al FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), mientras que el municipio aportará 18 millones 255 mil 931 pesos.

“Les pido que cuidemos mucho a nuestras familias en Aguascalientes, que trabajemos de la mano, voy a estar muy cercana y viendo qué es lo que se está haciendo en cada una de las colonias, ya estamos por adquirir nuevas patrullas que sean decentes y que tengamos las herramientas suficientes para estar en la calle, he pedido también que no estén solos cuando van a cuidar las colonias, que estén acompañados para que puedan ustedes también tener seguridad y que me ayuden a cuidar a Aguascalientes“.

Tere Jiménez recordó que uno de los compromisos de su administración es fortalecer la seguridad pública, partiendo de la dignificación de la corporación, no sólo con mejoras salariales sino con capacitación, que ya se trabaja con la Fiscalía General del Estado para responder a las obligaciones conferidas a este cuerpo de seguridad con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La alcaldesa señaló que a la capacitación y mejoras salariales se sumará muy pronto el fortalecimiento del cuerpo policiaco con una nueva generación de elementos que se están preparando para que vengan a fortalecer la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Finalmente, la alcaldesa de Aguascalientes reconoció la labor de estos hombres y mujeres que todos los días dan su mejor esfuerzo para conservar la paz de las familias en Aguascalientes.

En este evento, estuvieron presentes el regidor presidente de la comisión permanente de Seguridad Pública en el H. Cabildo de Aguascalientes, Manuel Alejandro Monreal Dávila, Elías Moisés Manzur Constantino, director de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, José de Jesús Rodríguez Benavides, director de Tránsito y Movilidad y Rangel Gómez Carbajal, Jefe Operativo del Destacamento Zona Centro.