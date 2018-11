Confirma ISSEA el primer caso y defunción por influenza de tipo estacional en el estado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de salud del estado, Sergio Velázquez García, hace un llamado a la población de los grupos vulnerables como son las personas menores de cinco años y mayores de 60; así como a los que padecen enfermedades crónico degenerativas (diabetes e hipertensión), embarazadas y personal de salud, para que acudan a la aplicación de la vacuna anti influenza a cualquiera de las unidades de salud más cercanas a su domicilio.

El funcionario indicó que de acuerdo con el calendario epidemiológico la temporada de influencia que inició el 30 de septiembre de 2018 y concluirá hasta el 18 de mayo del 2019, es con la finalidad de tomar las medidas preventivas a ésta enfermedad.

Velázquez García indicó que en base a la confirmación del laboratorio se registró en la entidad el primer caso de influenza de esta temporada que derivó en el fallecimiento de una persona del sexo masculino de 31 años, quien presentaba diversas patologías que afectaron su sistema inmunológico, como la obesidad, diabetes e hipertensión.

El secretario de Salud señaló que el paciente acudió a recibir atención médica tardía y no estaba vacunado contra la influenza, por lo que reiteró el llamado a la población para que se aplique el biológico y siga las recomendaciones pertinentes para evitar la propagación de la enfermedad, realizar el constante lavado de manos, el estornudo etiqueta, no auto medicarse y en caso de que exista duda o sospecha de haber adquirido la enfermedad acudir inmediatamente al médico.

Precisó que las personas que adquieren el virus y tienen más posibilidades de fallecer son aquellas que no recibieron su inmunización y/o que tienen otros padecimientos que los hacen vulnerables; por lo que son la población objetivo a vacunarse.

Finalmente, invitó a la población a atenderse oportunamente en caso de presentar fiebre mayor de 38 grados centígrados, que inicia repentinamente, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, tos, ardor de garganta y/o congestión nasal; acudir a la unidad de urgencias médicas más cercana a su domicilio para su revisión.