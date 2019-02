Confirma Angelica Rivera divorcio de Enrique Peña Nieto

Quién

Ciudad de México.- Angélica Rivera confirmó su divorcio de Enrique Peña Nieto. A través de Instagram, la ex primera dama de México confirmó los rumores de separación que tomaron fuerza luego de que Quién revelara un fotografía en la que Peña aparece acompañado de la modelo Tania Ruiz Eichelmann en Madrid.

“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre”, publicó.

En el mismo mensaje, Angélica reveló que buscará retomar su carrera como actriz y se enfocará en su labor de madre. “Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos”.

Fue el 31 de enero pasado cuando llegó a la redacción de Quién una fotografía en la que se ve al exmandatario acompañado de la modelo rubia de 31 años de edad, quien antes estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez.

Fuentes cercanas a Quién aseguran que la pareja lleva una temporada residiendo en Madrid.

Tania Ruiz Eichelmann es una modelo originaria de San Luis Potosí. En 2017 fue parte del especial “Quién es más sexy” y nos reveló detalles de su vida personal. En ese momento nos contó que sus pasiones, además del modelaje, son el pilates, la yoga y el diseño de modas.

El quote de vida deTania es “Todo lo que te dé paz es que vas por buen camino”. Asimismo, nos confesó que “lo más loco” que había hecho por amor había sido pagarle un vuelo a su novio para que la visitara.

Además de modelo, es empresaria: tiene una fábrica de pulseras y abrirá pronto una tienda de ropa en línea.

En 2017, cuando aún mantenía un noviazgo con el empresario Bobby Domínguez, Tania se sinceró sobre su personalidad y su estilo en entrevista con Reforma: “Creo que soy muy atrevida y me considero una persona abierta con todo el mundo, por eso nunca he tenido problemas con nada ni nadie. Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, cuando me visto, lo reflejo”, dijo.

En cuanto a su pasión por la moda declaró que “Si de bolsas se trata, me gustan las que son grandes; pequeñas casi no uso porque suelo llevar muchas cosas. En zapatos, los picudos, tipo stilettos, son los que más uso. Siento que las piernas se ven más torneadas y, además de cualquier otro color, los nude son básicos”.

Tania Ruiz Eichelmann es madre de una niña de cuatro años llamada Carlota – fruto de su relación de casi cinco años con Bobby Domínguez- con quien comparte dulces momentos en sus redes sociales:

“Estoy segura que la vida te va a devolver toda la felicidad que me has dado. No me quitaste mi futuro, me diste uno nuevo. Tú eres la razón por la que mi hice más fuerte. Te Amo con toda el alma”, dedicó a su hija el 30 de abril de 2017.