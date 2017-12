CONDUSEF brinda información relevante para los mexicanos radicados en EU

Comunicado

CDMX.- Con motivo de las fiestas decembrinas, alrededor de 5 millones de migrantes mexicanos que radican en la Unión Americana, visitarán a sus familiares en México, lo anterior de acuerdo con cifras de Autoridades de Migración de la Secretaría de Gobernación, quienes comentan que una minoría decide no retornar al vecino país del norte.

Ante esta situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), les recuerda a nuestros connacionales que si deciden traer dólares en efectivo, la cantidad máxima por persona es de 9 mil 999 dólares para no pagar impuestos; en caso contrario, habrá que declararlos antes de cruzar la frontera o abordar el pasaje, para evitar que puedan ser incautados y no ser devueltos.

Por otro lado, si trae algún cheque de un banco de los Estados Unidos, prácticamente la única forma de cambiarlo es depositándolo a una cuenta aperturada en México y de la cual sea el titular, además se deberá presentar algún tipo de identificación como la emitida por el Instituto Nacional Electoral, Pasaporte o Matrícula Consular. Se debe considerar que la liberación de los recursos en la cuenta no se realiza de manera inmediata; es un proceso que puede tardar de 5 a 45 días hábiles.

La CONDUSEF les recuerda a nuestros connacionales que aún no ingresan a territorio nacional, que cuentan con viarias opciones para el envío de dinero de Estados Unidos a México, a fin de que elijan la que más les conviene:

• Mediante el servicio denominado Directo a México, pueden enviar dinero por medio de instituciones bancarias, uniones de crédito y bancos de la comunidad, abrir una cuenta de ahorro y mandar dinero a su familia a una cuenta de un banco mexicano.

• A través de una transferencia de dinero en efectivo, pueden acudir a una empresa que preste el servicio y mediante el pago de una comisión, la institución entrega el dinero que se desea enviar. Algunas de las empresas más importantes en remesas son: Western Union, MoneyGram y Vigo.

• También pueden realizar una transferencia bancaria. Algunos bancos norteamericanos trabajan con bancos mexicanos para realizar envíos de dinero al país, los más conocidos son Citibank, Wells Fargo y Bank of America. Para realizar la transferencia bancaria es necesario que el migrante tenga una cuenta de cheques o ahorro –de banco en Estados Unidos- de donde se tomarán los recursos a transferir.

• Otra opción son las cuentas para envío de dinero, por medio de las cuales, algunos bancos de Estados Unidos ofrecen el servicio mediante tarjetas de débito, que el migrante entrega a su beneficiario.

• Asimismo se cuenta con las tarjetas de prepago, mediante las cuales no se requiere tener una cuenta bancaria y se puede adquirir en diversos establecimientos en Estados Unidos, sin la necesidad de identificarse. La tarjeta se le da al beneficiario para que pueda usar los recursos en México.

• Los giros telegráficos son utilizados principalmente por personas que viven en áreas rurales y donde difícilmente encuentran una institución bancaria. El connacional deberá acudir a una empresa remesadora en Estados Unidos, con la que tenga convenio la oficina de Telégrafos de México Telecomm.

• Finalmente, se tiene la opción de la Orden de Pago Internacional, también conocida como Money Orders. Son documentos emitidos por empresas de transferencia de dinero, bancos o casas de cambio; el envío se realiza por correo ordinario o correo certificado, lo que hace más tardado el tiempo de entrega.

Cabe señalar que esta Comisión Nacional, ha implementado diversos programas y acciones tendientes a apoyar a nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de brindarles asesoría en diversos temas donde resaltan los siguientes:

• “Micrositio de Mexicanos en el Exterior”, una herramienta de apoyo y consulta para orientar a los connacionales en temas vinculados a su calidad migratoria. Se incorporaron nuevos contenidos y videos realizados por la CONDUSEF, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y otras autoridades e instituciones financieras.

• El servicio de lada internacional gratuito 1 85 5219 3773, a través del cual, nuestros connacionales pueden recibir asesoría, aclarar dudas y hacer consultas directamente a esta Comisión Nacional.

• Módulo de Atención a los Mexicanos en el Exterior (MAEX), los mexicanos pueden recibir asesoría financiera; solicitar la emisión de su Reporte de Crédito Especial; presentar quejas en contra de una institución financiera en México; solicitar material de Educación Financiera; agendar videoconferencias con especialistas de la CONDUSEF; así como ser canalizados con la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), para asuntos competentes a las instituciones de los Estados Unidos.

• “Buzón de los Mexicanos en el Exterior”, el cual está disponible en www.gob.mx/condusef, así como en su versión de App para dispositivos móviles. Esta herramienta permite a nuestros connacionales recibir asesoría ante cualquier problema, duda o pregunta respecto de los servicios financieros.

• La Guía “Más vale estar preparado” y el cuadernillo “Protege Tu Patrimonio, abre una cuenta en México” para migrantes y sus familias, cuyo propósito es orientar a los connacionales y a sus familiares en México sobre los derechos y las alternativas que tienen para conservar, proteger y si es necesario, transferir su dinero y patrimonio a su comunidad de origen, así como las formas de abrir remotamente una cuenta de depósito en México.

Finalmente, la CONDUSEF hace las siguientes recomendaciones para los connacionales que decidan enviar dinero a sus familiares en México, además de invitarlos a visitar el Micrositio Mexicanos en el Exterior:

Si envías dinero:

• Antes de decidirte por algún servicio, pregunta cuál es la comisión que te cobrarán y verifica si no hay otros cargos que cubrir.

• Si tu envío no es urgente, considera opciones de entrega no inmediata, son más baratas que las opciones en minutos.

• Compara entre diversas empresas de envío.

• La matrícula consular es aceptada como identificación, con ella podrás abrir cuentas en diversas instituciones bancarias. Pregunta en tu consulado cómo tramitarla.

• Comunícate con tus familiares en México y elijan juntos la mejor opción para el envío de dinero.

Si recibes dinero:

• Infórmate sobre la cantidad y el tiempo que tardarás en recibirlo.

• Indica a la persona que se encuentra en el extranjero, cuáles son las empresas que tienen puntos de pago en tu localidad.

• No permitas que la empresa donde cobres tu envío condicione el servicio, te obligue a comprar mercancía o a aceptar pagos en especie.

Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 o bien, visita nuestra página de internet: www.gob.mx/condusef; también nos puedes seguir en Twitter: @Condusefmx y Facebook: CondusefOficial.