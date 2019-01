Condicionan a la CNTE para retirar bloqueos en Michoacán

Sin Embargo

Ciudad de México.– Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, advirtió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que si no levantan el bloqueo que mantienen desde hace 14 días en las vías férreas de la entidad, no habrá mesa de diálogo ni el pago de sus quincenas.

En su cuenta de Twitter, informó que la tarde de este lunes sostuvo una reunión con Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde acordaron dar una salida al conflicto magisterial, ya que los bloqueos han provocado graves afectaciones a la economía del país.

“Acordamos dar respuesta a las demandas más urgentes de los maestros, que son el pago de sus quincenas y otras peticiones, vía un adelanto de participaciones federales solicitadas por mi Gobierno para resolver el conflicto”, detalló el mandatario michoacano.

Asimismo, precisó que también pactaron el trabajo conjunto de autoridades del Gobierno federal y de la administración estatal a través de una mesa única, con el objetivo de revisar el problema y trazar una ruta que requiere de voluntad y disposición del magisterio para levantar su plantón.

Más tarde, Aureoles Conejo compartió que realizó un encuentro con un grupo de empresarios del sector industrial, en el que revisaron los daños provocados por el bloqueo de la CNTE en las vías férreas.

“Sus preocupaciones son grandes y razonables. El daño a la economía estatal y nacional no puede continuar, por lo que reiteramos, @GobiernoMX y @GobMichoacan, nuestra exigencia a los maestros para liberar ya las vías y no seguir afectando a la sociedad”, escribió en su red social.

Respecto a las repercusiones económicas del bloqueo, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), subrayó que la economía del país necesita de una operación segura y regular de sus trenes.

“La complacencia de hoy con la CNTE, puede ser el desastre del futuro, en los proyectos ferroviarios de este sexenio”, afirmó.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, espera que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entienda que “son otros tiempos” y tiene que liberar las vías del tren, que lleva más de una semana bloqueadas causando miles de millones de pesos en pérdidas. Les dijo que esa intransigencia no es opción.

“Les adelanto: no voy a dar la orden de reprimir al pueblo. Quienes actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización. Las intransigencias no son opción. Ese radicalismo no tiene que ver con la izquierda. Tiene que ver con el conservadurismo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Recalcó que su Gobierno tienen la autoridad moral para no dejarse chantajear: “Ellos tienen que entender que son otros tiempos. Nosotros no estamos en contra del pueblo ni somos represores. Al mismo tiempo tenemos autoridad moral suficiente como para no dejarnos chantajear por nadie. Si no hay razón, no vamos a ceder. Es Juárez gobernando, el ejemplo de Juárez: ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”.

Este domingo la CNTE, una fuerza política que ha negociado durante años la entrega de recursos por medio de presiones a los gobiernos, anunció que no se saldrá de las vías del ferrocarril y de las alcaldías en Michoacán, lo que ha confrontado a distintos niveles de Gobierno. Antier pedía 4 mil millones; ayer son 5 mil millones de pesos.

Isidoro Castañeda, coordinador de la CNTE en Lázaro Cárdenas, subrayó que el retiro del bloqueo en las vías ferrocarrileras está en manos del Gobernador Silvano Aureoles, pero que no se les han presentado alternativas para resolver el problema.

“Sí entendemos que no nos debe el Gobierno federal, pero junto con el Gobierno federal deben buscar una salida. Seguimos en pie de lucha para que todos los pagos que adeuda este Gobierno sean saldados”, dijo en conferencia de prensa.

Además, destacó que en otras ocasiones han quitado sus plantones, sin embargo, no han sido atendidas sus demandas. Lo anterior, señaló, los ha llevado a desconfiar del Gobernador. “Hace un año hicimos compromisos con Silvano y no nos cumplió. Se complica mucho volverle a creer y que ahora sí tiene voluntad para poder resolver”, aseveró.

Durante la asamblea que sostuvieron los integrantes de la CNTE, determinaron que los mil millones de pesos que otorgó el Gobierno federal al estatal son insuficientes para poner fin a las deudas con el magisterio

“Hoy acabamos de declarar que es insuficiente el recurso que se envía, sólo es de carácter administrativo, no viene de manera muy específica las cuestiones de carácter económico. Entonces no es posible retirarnos de este espacio”, informó Isidoro Castañeda.

Por último, afirmó que seguirá su plantón y el paro indefinido, pues están a la espera de propuestas y de una nueva valoración al presupuesto que se designó para la educación en Michoacán, el cual, según indicó, quedó igual que en 2018. “Va a ser insuficiente para el 2019, de nuevo”, confirmó.