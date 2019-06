Condiciona PRI voto a favor de Ley Provida del PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La bancada local del PRI no aceptará la propuesta del PAN para modificar la Constitución del Estado y proteger la vida desde la concepción hasta que no se cumplan una serie de condiciones, apuntó la diputada Elsa Amabel Landín Olivares.

Estas exigencias se enfocarán a que no se toque el Código Penal, que no sea encarcelada una mujer que aborte y en todo caso que haya una permuta de trabajos comunitarios, aumentar a un mínimo de cinco años a quienes cometan delitos sexuales, además de favorecer atención inmediata en centros de salud para quien desea de forma personal interrumpir el embarazo.

“Solamente si esas condiciones se dan, el PRI podrá sumarse a la iniciativa”, enfatizó Landín Olivares.

La coordinadora de la fracción priista descartó que la iniciativa pueda avalarse en la última sesión ordinaria del próximo jueves, pues antes deberán organizarse foros para escuchar posturas a favor y en contra. “No hay prisa y no significa que mañana se vota”, aclaró.

Este jueves fue presentado en la secretaría general del Congreso una iniciativa de proyecto de decreto para reformas la Constitución Política del Estado y que contiene firmas de tres diputados del PRI, incluyendo la de su coordinadora.

Al respecto, Landín aclaró: “se había platicado por determinados elementos, pero se había acordado que esto se presentaría hasta que todas las demás circunstancias estuvieran dadas. Nadie estamos en contra de la vida, pero tenemos que tener los derechos de garantías de las mujeres”.

– ¿Si el PAN insiste en subirlo?

– Si así lo hace, el voto del PRI no va en suma de esa iniciativa.