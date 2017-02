Condena la CEDH prepotencia de elementos policíacos

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos no tolerará ni solapará los casos de abusos policíacos como el ocurrido en el municipio de Jesús María en donde se registró la detención de un hombre por el simple motivo de expresar que le “caían gordos” los policías.

Al respecto, el titular de la CEDH Jesús Eduardo Martín Jáuregui aseveró que también al organismo “le caen gordos” los malos elementos que no realizan su trabajo como debe de ser y en apego a los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que se tendrá tolerancia cero con estas conductas.

“A mí esos policías también me caen gordos, esos policías prepotentes que actúan de esa manera también me caen gordos y no tenemos porque tolerar esas actitudes, como ciudadanos tenemos el derecho de opinar pero como ciudadanos y una opinión no debe tener consecuencia la detención y menos en la forma prepotente que lo realizaron”.

Comentó que tras observar un video sobre el incidente que circuló en redes sociales no se desprende ninguna falta o agresión de parte del ciudadano detenido, por lo que seguramente se tendrán que interponer sanciones al elemento policíaco de Jesús María.

“Parece que simplemente porque la persona dice ojalá no haya muchos policías porque me caen gordos proceda a su detención, el elemento lo esposa y lo sube a la camioneta lo que la comisión ha recomendado que no se realice”.