Concluye taller de Tanatología en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-El presidente municipal de Jesús María, Noel Mata Atilano y su esposa Arely Collazo de Mata, encabezaron la clausura del último taller de tanatología que se ofreció a la población y que por su naturaleza, fue uno de los que mayor demanda tuvieron a lo largo de la presente administración.

“Lo que nos motivó a seguir adelante con estos talleres fue el desarrollo humano que consideramos la base para lograr una sociedad en armonía”, expresó el alcalde.

Noel Mata informó que en total fueron once cursos los que se impartieron en las instalaciones del DIF Municipal, beneficiando de manera directa a un promedio de cien personas que tenían el interés de adquirir el conocimiento y las herramientas para enfrentar situaciones que impliquen una pérdida y de este modo enfrentar un duelo de la mejor manera.

“Estamos satisfechos porque con la tanatología brindamos apoyo a la población de manos de especialistas en el tema, quienes siempre se mostraron muy comprometidos en la sensible labor que desempeñaron”.

Por último, el presidente municipal aseveró que estas acciones son parte del respaldo que el gobierno brinda a la sociedad en la parte emocional para la resolución de problemas que no solo tienen que ver con la muerte.