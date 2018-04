Concesionarios paran intencionalmente camiones urbanos, denuncia sindicato

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Debido a que varios concesionarios de camiones urbanos consideran que cubrir las rutas no les genera ingresos suficientes para la operación de las unidades, es que varios de ellos están optando por parar los camiones durante varios días, así lo denunció el líder del Sindicato de Choferes del Autotransporte Urbano, Roberto Mora Márquez.

Aunque la autoridad estatal ha sido tajante en señalar que se debe ofrecer un servicio de transporte público de calidad, algunos concesionarios están optando por no poner en circulación las unidades, lo que afecta directamente los horarios de las rutas, por lo que los usuarios llegan tarde a sus destinos.

Mora Márquez aseveró que las unidades son asignadas a una nueva ruta cada 8 días, por lo que algunos concesionarios si consideran que tienen a su cargo una ruta “no rentable” simplemente frenan la unidad durante varios días.

“Hay formas de eficientar el servicio, que casualidad que los mandan a rutas bajitas de ingreso y paran las unidades para llevarlas al taller. Mételo al taller, aquí no voy a sacar ni para el combustible. Así no se hacen las cosas. No hay ruta mala, nosotros las hacemos malas. Yo vengo de que estrenamos la ruta 20, la ruta 40 en aquellos años, y salíamos a pasearnos, no teníamos pasaje porque apenas nos estábamos dando a conocer.”

Por lo anterior, sugirió que la nueva Ley de Movilidad contemple la supervisión de los choferes, pues asegura que no hay vigilancia para que den buen servicio, usen su uniforme y eviten llevar como acompañante a su pareja sentimental o amigos.

“¿Quién los supervisa? Nadie. ¿Quién supervisa que no traigas acompañantes? Nadie. Lo que sí nos supervisan… tráeme más dinero. Con esto no me voy a mantener”, concluyó el dirigente sindical.