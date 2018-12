Conago exige a AMLO quitar a ‘superdelegados’ funciones de seguridad

Milenio

Ciudad de México.-La Confederación Nacional de Gobernadores acordó en reunión plenaria pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que retire a los superdelegados la facultad de intervenir en temas de seguridad pública.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, explicó que será el encargado de dar el posicionamiento de acuerdo al que llegaron todos los gobernadores luego de reunirse en Palacio de Ayuntamiento del gobierno capitalino.

Dijo que coincidieron en “solicitar que se separen las funciones de los delegados de desarrollo con los temas de seguridad, por una naturaleza distinta y lo delicado de la materia de seguridad pública y la procuración de justicia”.

Consideró que el atribuir estas facultades a una persona sin experiencia en la materia es “una figura paralela a los gobiernos legal legítimamente constituidos”, por lo que reiteró que en su caso acudirá a la Suprema Corte.

“Implica no solamente fractura (entre el ejecutivo y los estados) sino riesgos de retroceso y es lo que no podemos permitir, que lo que ya tenemos avanzado se nos caiga”.

Mientras que el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que esta postura ya se la habían planteado a López Obrador en la anterior reunión y se comprometió a revisarlo.

“Por eso yo insistí en la reunión que lo que planteamos tiene que tener una respuesta clara del presidente ojalá así sea, que sea un ejercicio de diálogo uno de monólogos aislados”.

“Yo voy a hacer lo que dice la ley en cuanto al sistema de seguridad pública de Jalisco, instalar de inmediato el sistema de seguridad pública nacional y en ese consejo nada tiene que ver un super delegado”.

Aunque dejó claro que en Jalisco siempre han reconocido que el problema e inseguridad es grave y sin el apoyo del Ejército no podrán resolverlo.

Explicó que además de este, los gobernadores de Michoacán, Guerrero y Querétaro plantearán las inconformidades en los temas de presupuesto y educación.

“Otra dinámica es la del presupuesto que queremos que sea claro y directo con Hacienda; los superdelegados y tres, que el tema educativo se aborde ya de una manera integral porque hay muchos cuestionamientos que los estados nos estamos cuestionando es la idea de que le educación la tome la Federación como corresponde, y si no nos ayudan que se hagan responsables ellos”.

“Pero hay otros temas que se van a poner en la mesa como el como se plantea la idea de crear si nuevas universidades, cuando las universidades públicas que hay en el país tienen muchas necesidades”.

En la reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de los gobernadores estará todo su gabinete legal y ampliado, adelantó Marcelo Ebrard.