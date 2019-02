Conacyt tiene casos más grandes que la ‘Estafa Maestra’: vocero de Presidencia

Explicó que “hay mafias en el sector científico y cultural que son quienes se sienten afectados por esta reforma, son quienes a veces están sobrerreaccionando a este tipo de situaciones. Tienen todo el derecho, al ser funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas y ser materia de escrutinio publico, pero la manera en la que se hace la crítica con la situación del Conacyt de becas ilegales, inmorales que hay incurrido en corrupción se ha beneficiado a empresas privadas, cuando ni siquiera los reportes han entregado”.

Agregó que “creo que cualquier funcionario público está obligado a rendir cuentas y a dar la cara ante cualquier señalamiento. Eso es parte de la vida pública de los funcionarios, eso no me parece mal que se pida y se rinda cuentas, pero me parece que en este caso se ha exagerado; se ha incursionado en la vida íntima, se ha calificado la vida de una persona, se le ha exhibido en sus redes sociales, su vida personal y eso no es correcto en ningún caso”.