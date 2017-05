Con pistola en la nuca, exigen a Héctor Suárez callar críticas al gobierno de Peña

APRO

CDMX.- El actor y cómico Héctor Suárez destacó que decir la verdad sobre la situación de México en el escenario, le ha creado problemas: “Las amenazas las he tenido siempre, pero esta es la primera vez que me la hacen con una pistola y en la nuca”.

En entrevista con Apro, vía telefónica, comentó:

“De verdad estoy muy preocupado porque está en peligro mi familia. Que lo hagan conmigo, pero no con mi familia. Estoy aterrorizado sobre todo por mis niños”, añadió el comediante.

A mediados de enero pasado, el artista difundió en redes sociales un monólogo donde le pide al presidente Enrique Peña Nieto “de la manera más atenta, que se vaya, por favor, por piedad, ya váyase”.

Suárez –conocido a nivel internacional por sus personaje “El no hay”, “El picudo”, “El Lic. Buitrón” y “El ‘tá difícil”, entre otros– personificó en ese video a un ciudadano más, enfurecido, que lanza una dura crítica en contra de Peña:

“Mire usted, en cuatro años no ha hecho usted más que joder, hundir, comprometer, desprestigiar y meter en problemas al país, y a todos nosotros los mexicanos, mintiéndonos sistemáticamente”.

Su vida cambió a finales de ese mes de enero, comenta el actor. Narró que una camioneta azul, sin placas, se le acercó y no lo dejaba pasar en la Ciudad de México. Ese mismo vehículo lo volvió a ver afuera del hotel en el que se hospedaba. Allí, un hombre le hizo una expresión como de “¡bájale!”.

El 17 de abril, en el municipio donde vive, en Morelos, Suárez fue a un centro comercial a comprar unas veladoras. Entró al baño, no había nadie más: “sentí una pistola en la nuca y el agresor me amenazó con groserías tremendas”, dijo. Creo que no iba solo porque expresó: “¡Cuiden que no entre nadie al baño”.

Continúa:

“El tipo, a quien no vi, me preguntó por los nombres de mis hijos. ‘¿Te suenan?, ¡Te vamos a matar a ti hijo de tu perra madre!’, y me advirtió que dejara de hablar del gobierno y de la Presidencia. Pero mi ser, mi corazón me dice, que no los creo tan tontos (a la Presidencia), ojalá, no creo que sea de parte de ellos, como estamos en elecciones, muchos son capaces de vender a su mamá, no sé…, igual sí”, relata.

También cuenta que el sujeto le especificó:

“Y como vayas de puto a quejarte, ¡te vas a arrepentir! Pues, no he dormido, no estoy bien. Estoy muy nervioso, paranoico, sobre todo con la gente que se me acerca sólo para saludarme, y habló cada rato a mi casa. A mi esposa le conté todo hace dos días.

“Me parece una cobardía, perdón, me parece de la chingada que hagan esto. Yo me estoy expresando, como se expresaría un pintor, un poeta, un escritor, entonces, ¿qué pasa?, ¡nadie puede hablar ya nada?, ¿de qué se trata?”.

El comediante decidió denunciar todo a la Procuraduría General de la República (PGR), alentado por la periodista Carmen Aristegui. Su cita fue hoy a las 11:15 horas.

–¿Cree en la PGR?

–No creo que toda la PGR sea igual…