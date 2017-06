Con nuevo director habrá mejor servicio de salud en el Hospital Hidalgo: Urrutia

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- A decir de la diputada presidenta de la Comisión de Salud Pública del Congreso Estatal, Cristina Urrutia de la Vega, el cambio en la dirección del Centenario Hospital Hidalgo traerá mejores servicios de salud a los usuarios, pues seguramente el nuevo titular Armando Ramírez Loza tendrá una visión actualizada sobre la prestación de los servicios que brinda el nosocomio, pues se trata de un perfil con una amplia trayectoria en el ramo médico.

No obstante para que los servicios que se ofrezcan en el hospital sean de calidad también se deberá fortalecer con recursos y personal capacitado en las diversas áreas, tanto médicas como administrativas.

La legisladora blanquiazul subrayó que la salida del ex director Basilio Romo se debió a una renuncia voluntaria por motivos personales y no tiene nada que ver con las denuncias que había en su contra por personal del nosocomio que se quejaba del trato recibido por el ex titular.

Incluso en algunos casos también se tuvieron las quejas de usuarios que señalaban que el ex director del Hospital Hidalgo se conducía con prepotencia y que además les cobraba cantidades mayores a las establecidas por los servicios médicos, situación que no se ha podido comprobar.