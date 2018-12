Con llanto y besos, el emotivo gesto del ‘Chapo’ al ver a sus gemelas en el juicio

Tribuna

Nueva York, EU.- Emalí y María Joaquina, las gemelas de siete años de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estuvieron presentes este jueves en la sala de la corte federal este de Nueva York donde se juzga al capo sinaloense, la primera vez que las niñas están presentes desde que formalmente empezó el proceso judicial hace más de seis semanas.

‘El Chapo’ pareció no esperar la sorpresa, y se mostró extremadamente emocionado al verlas, con los ojos llorosos y sin dejar de mirarlas en todo momento. Guzmán aplaudió animadamente, mostrando su felicidad: intercambiaron saludos, gestos cariñosos y se lanzaron besos.

Chapo's wife, Emma Coronel, brought their twin 7-year-old daughters to court today for the first time today.

They're really adorable, wearing matching white jackets and little bows.

Chapo got teary-eyed when he saw them and kept stealing glances at them during testimony.

— Alan Feuer (@alanfeuer) December 20, 2018