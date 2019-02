Con fines políticos detección de carencias sociales de la federación: Martínez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESO) Paulo Martinez, señaló al Superdelegado de Programas Federales Aldo Ruíz de realizar la detección de carencias sociales con fines políticos y no con enfoque social.

Admitió que no hay cruce de información entre este levantamiento de información que realiza la administración federal y los realizados por el estado desde el 2017 para identificar a las personas con carencias, así como tampoco existen padrones únicos de apoyo a gente necesitada.

El funcionario estatal, aclaró que no ha tenido todavía acercamientos con Ruíz, donde ni siquiera se han visto y menos han tenido contacto.

“Lo que vemos es una falta de desinterés hacia el tema social de parte del delegado, pero por mi parte estoy trabajando para que en lo que corresponda al estado no se frene el trabajo social en favor de los más necesitados”.

En otro orden de ideas, criticó la falta de sensibilidad del gobierno federal al recortar el presupuesto para las guarderías, situación que pone en peligro de quedarse sin este apoyo a cientos de madres de familia en el estado de Aguascalientes.

Sin embargo, aclaró que el estado no tendría los recursos suficientes para operar este programa, aunque están en disposición de apoyar en la medida de sus posibilidades para no afectar a madres y menores beneficiarios.

Para finalizar, aclaró que este problema con las guarderías es un asunto que derivó por la mala decisión y las políticas erróneas de la federación, sin que tenga que ver con un asunto del estado.