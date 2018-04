Con cinismo justifica Sergio Augusto su enésima elección como diputado pluri

“No estoy violando la ley”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El sempiterno líder del PVEM Sergio Augusto López Ramírez será diputado local por cuarta ocasión y de nuevo mediante la vía cómoda de la representación proporcional. Ufanándose de ser uno de los legisladores más productivos en el actual Congreso del Estado.

“Creo que no hay ningún diputado que haya presentado la calidad y la cantidad de iniciativas que yo he hecho”, dijo en entrevista colectiva, al confirmar su reelección en el puesto.

Más aún, desechó los cuestionamientos en torno a nuevamente repetir en el Poder Legislativo. “El que se me critique que si voy de plurinominal o por mayoría es una facultad que te da la ley, no es de ocurrencia; no estoy violando ninguna ley”.

– Pero siempre le toca a usted…

– No, no es que siempre me toque a mí; han existido muchos otros compañeros diputados vía plurinominal dentro del Partido Verde aquí en Aguascalientes.

– ¿No hay cuadros en el Partido Verde?

– Claro que hay cuadros, pero el tema es la competencia.

– ¿Cuántas se aprobaron de sus iniciativas, diputado?

– Llevamos ahorita solamente cuatro iniciativas y doce puntos de acuerdo de 47 presentadas

– ¿Pero porque no se aprueban?

– Muchas de ellas no les gusta a los de Acción Nacional y por su incongruencia no las quieren votar a favor, porque son muy buenas, están enfocadas a la sociedad. ¿Qué más he hecho como diputado? la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente yo fui el autor, la Ley de Cambio Climático y hacer obligatoria la educación ambiental.

– ¿Es la tercera vez que usted es diputado local?

– No, sería la cuarta.

– ¿Conoce a otras personas que hayan sido diputados locales tantas veces como usted?

– Mira, creo que sí ha habido y va a haber más porque ahora con la reelección va a haber diputados que van a reelegirse bastantes veces.

– Pero usted es de los diputados que más ha faltado aquí en el Congreso.

– He faltado en término y arranque, mandando justificación. Vuelvo a insistir: ¿tú crees que un ciudadano está muy ocupado y preocupado si vengo o no vengo? Al ciudadano le preocupa qué vas a hacer por mí. Sí me he ausentado a algunas, como cualquier diputado.

– El año pasado faltó para ir a hacer campaña a otro estado.

– Primero, no eches mentiras. Sí me he ausentado a algunas, pero es parte de nuestro trabajo.

– ¿Como diputado?

– Como diputado cumplí con mi trabajo.

– ¿Su trabajo no es venir a las sesiones?

– Mi trabajo es hacer las comisiones de medio ambiente, he hecho cada mes mi comisión. Ve los decretos, ve las iniciativas y ahí está el resultado. Yo quisiera ser perfecto pero quiero dar resultado a la sociedad y no de ocurrencias.