Compromete Iván Sánchez más presupuesto para bacheo en la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con la finalidad de ofrecer un beneficio a la ciudadanía con la campaña electoral rumbo a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, el candidato por el PRD, Iván Sánchez Nájera realizó un ejercicio de bacheo en la colonia Solidaridad II sobre la calle Cascan esquina Av. Siglo XXI; con lo cual se demuestra una vez más las fallas que ha mantenido el Gobierno Municipal hacia los servicios públicos.

“Esta actividad de bacheo es una campaña de denuncias sobre los servicios públicos que son la obligación primaria del Municipio y que las y los ciudadanos pueden ver cómo ha habido fallas constantes”, en este caso el tema de los bacheos, pero también se ha mostrado sobre la recolección de basura y del alumbrado público.

Para el perredista es importante generar una campaña de propuestas realizables, pero también con acciones que beneficien directamente a la población en lugar de gastar el recurso público en lo que se convierte en basura electoral; en su caso decidió no entregar volantes ni papeleo publicitario sino acciones benéficas como la entrega de árboles endémicos, la colocación de lámparas solares y en esta ocasión bacheo de calles afectadas por la falta de mantenimiento.

Ante los cuestionamientos de las personas en redes sociales sobre por qué hacer estas campañas sólo en los procesos electorales y no antes o después, Sánchez Nájera recordó que en 5 años que ha dedicado su vida a la política y al servicio público, siempre ha realizado servicio social como por ejemplo el taxi médico y las jornadas en comunidades cuando fue diputado local, “al final quienes somos ciudadanos que nos movemos en la política siempre tenemos que buscar de qué manera podemos ayudar al entorno desde la trinchera donde estemos”.

Ya que uno de los temas que más adolece el territorio municipal son las vialidades en mal estado ante la ineficiencia de las campañas de obra púbica, el aspirante a alcalde detalló que dará el presupuesto adecuado para un programa efectivo de bacheo con cuadrillas permanentes, tomando en cuenta que es un rubro que debe ser continuo, pero también establecer un presupuesto suficiente para ir cambiando poco a poco el asfalto en las zonas donde más lo necesitan más no en donde viven los políticos. Aunque este último dependerá directamente de las gestiones en la Federación, “los 2 mil 400 millones de pesos que tiene el municipio nos dará los programas principales; pero para un programa más agresivo de pavimentación necesitaremos recursos federales”.