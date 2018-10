Complicado convencer al PAN que apruebe matrimonio gay: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Debe tomarse en cuenta la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que el Congreso del Estado avale los matrimonios entre personas del mismo sexo, afirmó el diputado local del PRD, Jorge Saucedo Gaytán.

“Yo había comentado en su momento que la postura del partido y la mía en lo particular es que traemos el tema y hay que atender la recomendación para que se iguale con lo que dice la Suprema Corte”, expuso.

No obstante, el legislador aceptó que será complicado obtener el aval del Partido Acción Nacional con quien el Sol Azteca forjó una alianza en las pasadas elecciones y ahora integran un grupo parlamentario mixto.

“Está complicado pues ellos no lo traen en su agenda. Estamos en el mismo grupo y coincidimos en muchos temas. Pero en éste, no. Soy respetuoso de las posturas y vamos a ver si lo podemos tener en la misma agenda”, indicó.

– ¿Será difícil consensar con los demás grupos, pues el PES tampoco lo acepta?

– Tenemos que hacerlo pues es un tema urgente y ya lo pide la Suprema Corte. No va a tardar mucho para que desde la Cámara de Diputados se nos indique en cada uno de los congresos estatales.

A finales del mes anterior, el titular de la CEDH Asunción Gutiérrez Padilla envió una recomendación al Poder Legislativo con el objetivo de darle celeridad a la propuesta de avalar las uniones civiles entre personas del mismo sexo en Aguascalientes.

No obstante, varios diputados del PAN en el Congreso del Estado han enfatizado que el matrimonio igualitario no formará parte de su agenda.