Como un hecho culposo se trabaja investigación de choque de tren y pipa

Redacción

Aguascalientes, Ags,-Avanza la Fiscalía General de Aguascalientes en la integración de la carpeta de investigación por el mortal accidente entre una pipa de transporte de combustible y el tren en la comunidad de Coyotes, donde lamentablemente dos personas perdieron la vida; sin embargo el Fiscal Jesús Figueroa Ortega, adelantó que se trabajará como un hecho de origen culposo.

Aceptó que no existe detención del presunto responsable, aunque advirtió que se está trabajando para solicitar una orden de aprehensión o comparecencia contra el chofer de la pipa.

-¿Qué implica en caso de encontrase responsable?

-Va a ser una situación que tenemos que resolver como un hecho culposo, es un accidente, desde luego de una magnitud enorme por tratarse de un tren y una pipa, ustedes se dieron cuenta de la explosión, pero lo vamos a trabajar como un hecho culposo porque creemos que eso ocurrió.

Consideró que el chofer de la pipa actuó de manera imprudente a la hora de conducir la unidad donde no guardó las precauciones necesarias, ni actuó con pericia y por ello se trabajará de esta manera

-¿El estado toxicológico de esta persona?

-Estaba bien, estaba bien.

-¿Está detenido?

-Con nosotros no está detenido, nosotros estamos trabajando la carpeta de investigación sin detenido.