¿Cómo tener mejor sexo en las mañanas? Te damos 10 tips para iniciar bien tu día

CDMX.- El sexo puede ser bueno a cualquier hora, pero en las mañanas tiene grandes beneficios, incluso hay estudios que comprueban que el sexo a la hora de despertar es mejor. Algunas de sus ventajas es que te da mayor energía para el resto del día, te levanta el humor, es más espontaneo, es una forma de hacer ejercicio y te libera de estrés.

Pero, como muchas ocasiones, hay que cuidar detalles para hacerlo mucho mejor y más placentero. A continuación te damos algunos consejos para mejorar el sexo cuando despiertas.

#1 Sexo en la regadera

Aceptémosolo, no todos tenemos el mejor de los olores en las mañanas, de hecho para muchas parejas esto es algo que les desmotiva a hacerlo. Además, muchos no tenemos tiempo en las mañanas para esto. Bañarte con tu pareja y tener sexo en la regadera puede ser una solución. Esto no sólo es útil para los malos olores, también les puede ahorrar tiempo a ambos. Además, recuerda que el sexo en la regadera puede ser muy placentero, aún cuando no haya penetración. Recuerda usar lubricante para este tipo de ocasiones, ya que el agua puede tener el efecto contrario.

#2 Evita tu celular a toda costa

Muchos tenemos la mala costumbre de despertar e inmediatamente checar nuestros correos, redes sociales o noticias. Todo esto puede afectar nuestro deseo sexual, nos adentramos en el estrés y esto hace que nos desenfoquemos rápidamente. Si quieres tener mejor sexo en las mañanas, trata de alejarte de tus dispositivos o perderás tu concentración si sólo estás pensando en ese correo que te mandó tu jefe (a).

Si siempre tienes prisa en las mañanas trata de poner tu alarma un poco más temprano para que no te presiones durante el sexo y lo disfrutes más.

#3 Evita malos olores

Sabemos que es difícil levantarte, lavarte los dientes, la cara y regresar a la cama a tener sexo. A veces lo único que quieres es disfrutar el momento pero los malos alientos pueden quitar la pasión. Trata de tener un paquete de mentas junto a tu cama o toma un poco de agua en las mañanas, esto puede hacer maravillas con tu aliento. Otra opción rápida es usar enjuague bucal. Si de plano no quieres hacer nada por su aliento, eviten besarse durante el sexo, una manera de compensar esto puede ser susurrándose al oído para aumentar la pasión.

#4 Duerman desnudos (as)

Tal vez no te guste dormir desnudo (a) todas las noches, pero de vez en cuando inténtalo. La sensación de tocar la piel de tu pareja en las mañanas será mucho más placentera y puede facilitar el deseo de hacerlo cuando se despiertan.

#5 Mantén un ambiente romántico

Para lograr esto, no abras las cortinas inmediatamente en la mañana. La luz tenue puede crear un ambiente más cómodo para tener sexo en las mañanas. Además algunas personas no se sienten cómodas con mucha luz durante mientras lo hacen, depende de cada pareja.

#6 Sé gentil

Todos tenemos un cierto tipo de humor en las mañanas, muchos se levantan con toda la energía del mundo y otros apenas encuentran la fuerza para levantarse. Sé gentil con tu pareja y si te da claras señales de que no está de humor no fuerces la situación, podría resultar contradictoria. En general se sabe que los hombres se despiertan con más deseo de tener sexo que las mujeres, por lo que nadie debería apresurar las cosas, sobre todo cuando apenas se están despertando.

#7 Hazlo en fin de semana

La mayoría de nosotros estamos presionados por trabajo en las mañanas, lo que dificulta el sexo tempranero. Trata de hacerlo el fin de semana también para que ambos se sientan relajados y sin presiones.

#8 Evita posiciones que requieran mucho esfuerzo

Las mañanas, sobre todo las de descanso, son para flojear. Trata de hacerlo en posiciones sencillas para ti y tu pareja, esto los hará sentir mucho más cómodos a una hora temprana.

#9 No lo hagan en la cama siempre

No siempre lo tienen que hacer en la cama al levantarse. Si ambos tienen tiempo traten de hacerlo en la cocina, sala u otro lugar que los saque de su zona de confort.

#10 No te preocupes por cómo te ves en la mañana

Nadie despierta viéndose radiante, déjate llevar por el momento y olvídate de cómo te ves. Suena fácil, pero si estás empezando una relación esto es algo que puede llegar a ser estresante. Trata de relajarte, seguramente tu pareja tampoco tiene el mejor aspecto.