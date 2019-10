¿Cómo dejar de recibir llamadas molestas de ofertas y productos?

Redacción

Ciudad de México.- ¿Sabías que existe una forma de prohibir la recepción de molestas llamadas telefónicas que te hablan para ofrecerte diversos servicios o productos?, situación que es considerada como “acoso comercial”.

Te comentamos como:

Antes que otra cosa, debes de darte de alta en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), ya que proveedores y empresas están obligados a no realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto con fines publicitarios a los números que estén inscritos en este registro.

Para concretar tu registro debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página de internet https://repep.profeco.gob.mx/ Da clic a la casilla “Registra tu número”. Ingresa tu número telefónico, ya sea celular o doméstico. Marca la casilla respecto del sector que no deseas recibir publicidad. Puede ser: comercio, telecomunicaciones, turístico, o todos los anteriores. Da clic a la casilla “Registrar”.

De igual forma, puedes darte de alta en el teléfono del Consumidor al 55 55 68 87 22, o por correo electrónico dirigido a repep@profeco.gob.mx proporcionando el número telefónico a inscribir y qué tipo de publicidad no deseas recibir.

No obstante, cabe señalar que organizaciones políticas, entidades de beneficencia, encuestadores, personas que llamen con funciones de cobranza, y aquellas que no ofrezcan productos o servicios sí podrán seguirte llamando, ya que el servicio no aplica en estos casos.

La vigencia del registro en el REPEP es indefinida y puedes darte de baja cuando tú lo decidas.

De acuerdo con la Profeco, de diciembre de 2018 a julio de 2019, el REPEP ha contado con 412 mil 370 registros.

Con información de Animal Político