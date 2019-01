Cómo convertir un PDF a Word, Excel y JPG

Imagen

Ciudad de México.- Saber cómo editar un documento que está en formato PDF, puede sernos de gran ayuda.

A veces enviamos o nos envían archivos en PDF y, por cualquier motivo, resulta que convenía más que estuviese en el formato .doc o .docx, de Word. Por ejemplo, para poder hacer modificaciones sin perder tiempo o tener que pedir ayuda a alguien más.

Quizá nunca has probado a convertir un PDF en otro formato, pero debes saber que es algo muy sencillo, que está al alcance de todos; gracias a las herramientas que tenemos a nuestra disposición.

¿Cuáles son esos formatos en el que lo podemos convertir?

Hay muchos: Word (.doc/ .docx), Excel (.xls / .xlsx), JPG, por citar algunos.

‘Convertir’ o ‘desbloquear’ un PDF es muy fácil. Toma nota de los siguientes programas y de su funcionamiento para editar y convertir tus archivos PDF, y gratis.

PDF a Word (.doc) con Google Drive

Abre tu cuenta de Google Drive y sube el documento que quieras convertir a la plataforma.

Cuando ya lo tengas dentro de tu Unidad de Drive entonces tendrás que seleccionar el archivo y hacer clic sobre él con el botón derecho para, a continuación, elegir la opción Abrir con > Google Docs. La conversión durará unos segundos.

Al terminar el proceso, podrás descargar el archivo en tu ordenador y editar sin mayor problema. El nuevo archivo será compatible con Word de Office.

PDF a Word con Office Online

Si tienes una cuenta con la herramienta Office Online de Microsoft, que se obtiene a través de tu licencia del software, también es posible transformar un PDF en Word (y viceversa).

Simplemente tendrás que abrir el archivo PDF en Word y luego editarlo como harías con cualquier otro documento.

No hay más: selecciona Archivo > Abrir. Elige el archivo PDF que quieres convertir y haz clic en Abrir, selecciona Aceptar y finalmente edita el archivo en Word. El único problema con el que te puedes encontrar es, quizás, que la información que edites aparezca en otro tipo de letra.

PDF a Word o Excel con Openoffice

Otra posibilidad también gratuita, pero ‘offline’, de convertir un PDF a Word, e incluso a Excel y a otros formatos editables, es usando OpenOffice. Es el procesador de texto de esta suite gratuita y es muy parecido a Word, llamado Writer.

Una de las principales diferencias con Word es que en Writer se le pueden añadir extensiones para agregar nuevas funciones.

La extensión PDF Import for Apache OpenOffice permite, por ejemplo, editar documentos PDF. Si la descargas es tan fácil como abrir el documento PDF que quieres editar en la interfaz de OpenOffice Writer.

PDF a todo tipo de archivos de Office

A través del programa PDFtoWord, podrás seleccionar tu archivo y luego seleccionar el formato que quieras darle. También te permite hacer el proceso contrario: pasar cualquier formato de Office a PDF. Durante 14 días puedes disfrutar de esta herramienta de forma gratuita.

No obstante, este es uno de tantos programas online que hay. Si no te convence puedes probar con otros como PDF Filler, Online2PDF, PDFElements 6, PDF Escape, etc. Todos estos te ofrecen la posibilidad de transformar tus PDF en archivos de Word.

PDF A Excel

De igual forma que se puede convertir a Word también es posible transformar una tabla que tengamos bloqueada en PDF en Excel. En este caso también tiraremos de herramientas online, que nos ayudan a ahorrar tiempo y son sencillas de manejar. Herramientas como la citada anteriormente Online2PDF o “PDF to Excel Online” y “PDF to Excel” harán la conversión en segundos.

PDF a imagen JPG

Por último te contamos cómo pasar un PDF a una imagen JPG.Quizás en algún momento tengas que hacerlo, así que no está de más conocer las herramientas oportunas. La opción más recurrida, por sencilla y rápida, son los conversores online.

Herramientas como PDFToImage.com, PDF a JPG online,IlovePDF.com, FreePDFConvert.com o PDF2JPG.net son una buena opción.

De hecho pdf2jpg.net te permite cargar hasta archivos de 25 MP, así como seleccionar la calidad del JPG que queremos.

Una vez subido el documento y hacer clic en el botón “Convert PDF to JPG”. Pero si lo que quieres es convertir una imagen JPG en un PDFtambién es posible. Lo puedes hacer con programas online comoJPG2PDF.com.