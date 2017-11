Cómo arruinar a un Campeón del Mundo en 10 años

Pasión Futbol

CDMX.- Gianluigi Buffon; Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Fabio Grosso; Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Mauro Camoranesi, Simone Perrotta; Francesco Totti; Luca Toni. Marcelo Lippi hizo ingresar a Daniele de Rossi, Vincenzo Iaquinta y Alessandro Del Piero.

Esa fue la formación de Italia el día que salió campeón en Alemania 2006 al derrotar a Francia en la final por penales. No fue un campeón vistoso, nadie lo recuerda por su gran juego, pero sí por los grandes nombres que tenía y que consiguieron el cuarto Mundial para su seleccionado.

Este 13 de noviembre de 2017 quedará marcado en la historia negra de la Selección Italiana. Un poderoso seleccionado queda afuera de Rusia 2018 al perder en la repesca europea ante Suecia.

Una debacle que comenzó tras el Mundial de Alemania 2006. Todos los jugadores del plantel campeón en 2006 jugaban en el fútbol italiano y además lo hacían en los mejores equipos de la Serie A. En 2010 comenzó a escribirse una década negra: en Sudáfrica 2010 quedó eliminado en Primera Ronda (igualó con Paraguay y Nueva Zelanda y cayó ante Eslovaquía) mientras que en Brasil 2014 también se marchó tras los primeros tres partidos (victoria ante Inglaterra, derrotas ante Costa Rica y Uruguay).

Italia cuenta con una de las ligas top de Europa, pero si algo lo caracteriza es la cantidad impresionante que tiene de extranjeros, figuras de sus equipos. Su obsesión por obtener campeonatos a nivel nacional e internacional hicieron que perdieran mucha fuerza en encontrar a jugadores nacionales con futuro de Selección.

La renovación que necesitaba el proceso de Alemania 2006 fue cayendo año tras año. En Mundiales Sub 17, la mejor posición de Italia en los últimos diez años es cuartos de final en Nigeria 2009. Luego no clasificó ni a Chile 2015 o India 2017.

Más grave es el caso de los Mundiales Sub 20, una edad en la que los jóvenes ya comienzan a tener sus primeras oportunidades en la máxima categoría. Italia no participó de Canadá 2007, llegó a Cuartos en Egipto 2009 y no clasificó a Colombia 2011, Turquía 2013 y Nueva Zelanda 2015. La esperanza estará puesta en su nueva generación que llegó al tercer puesto en Corea del Sur 2017. Curiosamente ningún jugador de ese plantel se destaca en los mejores equipos de la Serie A italiana.

Gianluigi Buffon (pobre Gigi); Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini; Antonio Candreva, Alessandro Florenzi, Jorginho, Marco Parolo, Matteo Darmian; Manolo Gabbiadini y Ciro Inmobille. Ingresaron Federico Bernardeschi, Stephan El Shaarawy y Andrea Belotti.

Más allá de que Giampiero Ventura dejó en el banco a jugadores como Daniele De Rossi y Lorenzo Insigne, además de contar con la ausencia de Marco Verratti, son pocos los futbolistas de este plantel italiano que pueden brillar en cualquier club del mundo. Las estrellas esta vez no sobraron y la Selección Italiana tocó fondo tras dos eliminaciones rápidas en Mundiales y no poder llegar a Rusia 2018.