Comienzan procesos de inscripción y reinscripción en la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Control Escolar, inició el proceso de reinscripción para el semestre agosto-diciembre 2019, por lo que más de 18 mil alumnos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad están en condiciones de realizar este trámite, previo a su regreso a clases el próximo 12 de agosto.

Al respecto, el maestro Juan Antonio Pacheco Rangel, encargado del área de Asuntos Escolares del Departamento de Control Escolar, detalló que, de acuerdo con el calendario académico administrativo aprobado por el H. Consejo Universitario, los estudiantes que estén por cursar el segundo semestre o posteriores, tienen del 29 de julio al 6 de agosto para realizar el registro de carga académica en tiempo y forma para, así, poder aparecer en la primera lista de asistencia de sus materias.

Explicó que, para llevar a cabo este proceso, deben ingresar a la página www.uaa.mx, posteriormente a E-siima, posicionarse en Alumnos y luego en Registro de Carga Académica, es importante mencionar que deberán imprimir su comprobante de reinscripción y recibo de pago. En este sentido, el maestro Pacheco Rangel detalló que el segundo paso para garantizar su reinscripción, es efectuar el pago en los establecimientos que aparecen en su recibo, o bien hacerlo en línea.

El encargado del área de Asuntos Escolares apuntó que es necesario que el estudiante se encuentre al corriente en sus pagos, en caso contrario, los adeudos de semestres anteriores deberán atenderse con fecha límite el 6 de agosto si no se quieren percibir recargos en la reinscripción. En caso de sobrepasar la fecha del 6 de agosto, tanto en el pago de la reinscripción como en el adeudo de semestres anteriores, podrá efectuarlo con una sanción económica del 7 al 23 de agosto. De no atender las fechas correspondientes, el estudiante no aparecerá en las listas de asistencia e, incluso, podría perder el semestre.

Cabe destacar que los estudiantes que están exentos de pago o que cuenten con crédito educativo, deberán realizar el mismo proceso en línea para darse de alta en su carga académica y, posteriormente, acudir al Departamento de Cajas a realizar el pago único del rubro “Aportación para el fondo de Becas”.

Para licenciaturas, bachillerato general e internacional, la fecha de inicio del semestre es el 12 de agosto; en el caso de los estudiantes que estén próximos a cursar el último semestre de las carreras del Centro de Ciencias de la Salud, excepto Cultura Física y Deporte, comenzaron este 29 de julio sus actividades; por último, los que cursen en posgrados retomarán sus horarios académicos el día 5 de agosto.

Para mayores informes, el interesado puede acudir al Departamento de Control Escolar, en un horario de 8:00 a 15:30 hrs, de lunes a viernes, o llamar a los teléfonos 9-10-74-00 ext. 20213.