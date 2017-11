Comerciantes piden la cabeza del director de Mercados del MuniAgs

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Inconformes con la forma en la que el director de Mercados del ayuntamiento capital, Israel Díaz, trató a una vendedora de tamales que se ubicaba en el Tianguis de los Muertitos, hace unos días, comerciantes de la capital se agruparon para manifestarse la mañana de este martes en la Presidencia Municipal y exigir su destitución y la del responsable del área de Verificación, Lucio Vázquez.

De acuerdo al presidente del Frente Nacional Lázaro Cárdenas, Marco Antonio Gutiérrez Campos, son intolerables los tratos del funcionario municipal por lo que exigen que haya personas más capacitadas para el cargo, que sobre todo tengan tacto para tratar con los comerciantes sin llegar a los abusos.

Gutiérrez Campos señaló que los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre, entre las once y doce del día, donde primero los verificadores agredieron verbalmente a la comerciante de nombre Flor y ordenaron que la retiraran porque no tenía bien establecido el permiso, pero varios tamaleros estaban en esa situación y a ellos no les dijeron nada.

Debido a que la comerciante no se retiró del lugar tuvo que utilizarse a la fuerza pública en manos de elementos de la Policía Municipal, llegando incluso a las agresiones, un mordisco en la mano de una de las oficiales que buscaba someter a la comerciante.

Lo anterior provocó que la vendedora ambulante fuera detenida y presentada ante al Ministerio Público, ante quien el uniformado presentó una denuncia formal.

No obstante, para el líder del Frente Nacional Lázaro Cárdenas este tipo de conductas no se pueden repetir, por lo que anticipó una manifestación de aproximadamente 60 comerciantes el próximo miércoles ciudadano en la presidencia municipal, en donde buscarán externarle su inconformidad de manera directa a la alcaldesa Tere Jiménez.