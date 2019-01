Comerciantes dicen que la cuesta de enero se prolongará hasta abril

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Inició ya la famosa y penosa cuesta de enero para el sector comercio donde se advierte que la misma se prolongará prácticamente hasta el próximo mes de abril, adelantó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Ruben Berumen de la Cerda.

El empresario mencionó que a partir de este día se observa ya un desplome en ventas del comercio en lo general que otros años a superado niveles del 50% en caída.

Añadió que esperan un ligero repunte hasta el 14 de febrero en el Día del Amor y la Amistad, aunque esta fecha en lo particular no beneficia a todo el comercio y solo a una parte muy particular que tiene que ver con las tiendas de regalos o de detalles relacionados con la fecha.

“Luego de las fiestas navideñas viene la caída, hay que pagar el predial, la tenencia y todos los gastos de inicio de año y la gente solo tiene para la canasta básica por lo que se cae una buena parte del comercio”.

Mencionó que la pasada temporada navideña y de fin de año fue buena para el comercio en lo general donde se estima que se superó con creces lo 1,500 millones de pesos previstos en derrama económica.

“Afortunadamente las celebraciones de fin de año siempre dan otro estirón más al comercio, es algo adicional, tuvimos buenas ventas en tiendas de bebidas alcohólicas, en los mercados, en los restaurantes y eso afortunadamente dio un alivio para comenzar el año”.

Ahora lo que viene es enfrentar la cruda realidad y aguantar esta cuesta que desde hace ya muchos años se prolonga bastante para el el comercio y la población en general, sostuvo.