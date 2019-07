Comando se lleva a 27 personas en Cancún; “no es un secuestro”, dice AMLO

Sin Embargo

Ciudad de México.- Unas 27 personas fueron secuestradas cuando estaban al interior de un call center, ubicado en Cancún, en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, según la información que se tiene, “no es secuestro”.

“Se me informó. Parece que es conflicto de dos grupos. Todavía no se puede hablar de secuestro, de bandas criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa. No se considera que haya secuestros así, en el sentido conocido, sino que son diferencias entre dos organizaciones no necesariamente criminales”, dijo.

Sujetos desconocidos llegaron a bordo de dos camionetas a las oficinas localizadas en la avenida Santa Fe, Super manzana 524, según reportó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en su cuenta de Twitter.

“Posteriormente, salieron del lugar con los empleados, sin que se advirtiera señales de violencia o la presencia de armas”, detalló.

Por los hechos, la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente. De las primeras indagatorias resultó que podría tratarse de diferencias entre los socios por falta de pago y maltrato laboral.

“Las primeras indagatorias señalan que una de las líneas de investigación se deriva de diferencias entre los dos únicos socios por falta de pago y maltrato laboral entre los empleados y uno de los socios, de quien se separaron hace 15 días aproximadamente”, especificó.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que inició la carpeta de investigación relacionada con los hechos que se registraron sobre la avenida Santa Fe ubicada en la Super Manzana 524 del Municipio Benito Juárez por la posible privación ilegal de la libertad… — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) July 3, 2019

